Минский милиционер рассказала, как «героически спасла сову» 14 23.04.2020, 11:13

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Но это была чужая история.

Вчера по белорусским СМИ разлетелась трогательная история о женщине-милиционере, которая спасла сову «от верной гибели». Разные издания ссылались на агентство «Минск-Новости», которое, судя по всему, первым написало об этом случае, а само агентство – на источник в Заводском РУВД Минска. В прессе заметки одного и того же содержания сопровождались фотографиями птицы и той самой героини: участкового инспектора ИДН Юлии Колесник. Только, похоже, подвиг оказался чужим, пишет kyky.org.

В коротком интервью «Минск-Новости» Юлия рассказывала, что прогуливалась мимо одной из школ Минска и увидела, что на дереве сова «тщетно пыталась отбиться от напавшего на нее огромного ворона», а потом «неожиданно камнем упала на землю». По версии милиционера, она не смогла пройти мимо, взяла сову и отнесла в Минский зоопарк, но там птицу отказались принять. Тогда девушка доставила сову в один из частных зооцентров, где ее осмотрели специалисты. Затем волонтеры отвезли птицу в лес и выпустили на свободу.

Сейчас статья недоступна. При этом заметка в первоначальном ее виде все еще опубликована на нескольких ресурсах. и выдается по поиску в Google. Вот пара фотографий, которые использовались в первоисточнике:

Юлия Колесник. Источник: ГИОС Заводского РУВД Минска

Чуть позднее выяснилось, кому на самом деле принадлежат фотографии совы. Их полтора месяца назад (!) сделала учительница Марина Линчик. Девушка взаправду ухаживала за пострадавшей совой, купив для нее лекарства (антибиотики, мазь, капли для глаз) и еду.

Марина Линчик написала новый пост в инстаграме под заголовком «Псевдогерои в погонах»: в нем она обвинила милицию в присвоении чужой истории и заявила, что для нее это «унизительно». Однако пост со страницы девушки уже исчез.