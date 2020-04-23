Минский милиционер рассказала, как «героически спасла сову»14
- 23.04.2020, 11:13
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Но это была чужая история.
Вчера по белорусским СМИ разлетелась трогательная история о женщине-милиционере, которая спасла сову «от верной гибели». Разные издания ссылались на агентство «Минск-Новости», которое, судя по всему, первым написало об этом случае, а само агентство – на источник в Заводском РУВД Минска. В прессе заметки одного и того же содержания сопровождались фотографиями птицы и той самой героини: участкового инспектора ИДН Юлии Колесник. Только, похоже, подвиг оказался чужим, пишет kyky.org.
В коротком интервью «Минск-Новости» Юлия рассказывала, что прогуливалась мимо одной из школ Минска и увидела, что на дереве сова «тщетно пыталась отбиться от напавшего на нее огромного ворона», а потом «неожиданно камнем упала на землю». По версии милиционера, она не смогла пройти мимо, взяла сову и отнесла в Минский зоопарк, но там птицу отказались принять. Тогда девушка доставила сову в один из частных зооцентров, где ее осмотрели специалисты. Затем волонтеры отвезли птицу в лес и выпустили на свободу.
Сейчас статья недоступна. При этом заметка в первоначальном ее виде все еще опубликована на нескольких ресурсах. и выдается по поиску в Google. Вот пара фотографий, которые использовались в первоисточнике:
Чуть позднее выяснилось, кому на самом деле принадлежат фотографии совы. Их полтора месяца назад (!) сделала учительница Марина Линчик. Девушка взаправду ухаживала за пострадавшей совой, купив для нее лекарства (антибиотики, мазь, капли для глаз) и еду.
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Человеческие качества легко проверяются по отношению к животным... Только человеку, любящему животных, можно доверять, на него можно положиться, пойти в разведку.... Сегодня произошёл неординарный случай. Огромная стая ворон гналась за совой. На наших глазах сова не сориентировалась, на всей скорости ударилась в стекло кабинета на 1 этаже и упала. Вороны резко улетели на близлежащие деревья и громко кричали, ожидая добычу. Мама, на ходу накинув куртку, побежала за школу спасать сову от алчных ворон. Было решено завезти сову в зоопарк, но там ее, УЖЕ к счастью, не приняли, сославшись на гору документов, которые им просто не хотелось оформлять. Обзвонили волонтеров, ветеринарные лечебницы, но сова везде оказалась не ко двору... Согласились принять сову лишь в Осиповичах ( 100 км от Минска). Сев в машину с совой, раздался звонок. Сообщили, что есть в Минске один ветеринар, который занимается дикими птицами. Полетели на другой конец города к нему. Итог: черепно-мозговая травма, субретинальное кровоизлияние ( сотрясение, повреждение роговицы). Лечение: антибиотики, мазь и капли в глазки, контроль у ветеринара). Все необходимые медикаменты и питание ( сверчки, червячки, куриное филе) - я купила. Мышей надо заказывать. Надеюсь, что через 5 дней сову можно будет выпустить в родные пенаты. Спасибо неравнодушным людям, только обидно, что далкоооо НЕ ВСЕ к жизни беззащитной птицы отнеслись серьезно! Пусть это будет на их совести! P.s. Ушастая сова. Вес 200гр. Размах крыльев 1 метр. Возраст 6-7 лет. Общая продолжительность жизни 15 лет. #волонтеры#спасение#спасениесовы#благотворительностьминск#неравнодушныелюди#помощьживотнымбеларусь#ушастаясова#owl
Марина Линчик написала новый пост в инстаграме под заголовком «Псевдогерои в погонах»: в нем она обвинила милицию в присвоении чужой истории и заявила, что для нее это «унизительно». Однако пост со страницы девушки уже исчез.