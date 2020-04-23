Сегодня отмечает 70-летие хоккейный тренер Владимир Крикунов 23.04.2020, 11:30

Владимир Крикунов

Фото: kazan.ru

Именно под его руководством сборная Беларуси одержала знаменитую победу над шведами в Солт-Лейк-Сити.

Известный российский специалист Владимир Крикунов 23 апреля празднует 70-летний юбилей, пишет "Прессбол".

Владимир Васильевич родился в Кирово-Чепецке. В высшей лиге чемпионата СССР выступал за клубы "Кристалл" (Саратов), "Крылья Советов" (Москва), "Динамо" (Рига). Всего провел 382 матча, набрал 78 очков.

В составе сборной СССР участвовал в первом Кубке Канады 1976 года.

Тренерскую карьеру начал, став играющим тренером минского "Динамо". Позже Крикунов возглавлял словенскую команду "Целе" затем — сборную Словении. С 1999 по 2001 года возглавлял казанский "Ак Барс".

В 2002 году был тренером сборной Беларуси на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, где белорусы сенсационно обыграли шведов в четвертьфинале.

Сейчас Крикунов возглавляет московское "Динамо".