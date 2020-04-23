«Баста»: За один день в Минской инфекционной больнице умерли пять человек 1 23.04.2020, 11:37

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Фото: ТАСС

Все они находились на аппаратах ИВЛ.

За один день в Минской городской клинической инфекционной больнице умерли пять человек, которые находились на аппаратах ИВЛ. Об этом телеграм-каналу «Баста» рассказал Вадим, муж дочери одного из умерших.

- Мой тесть жил в Михановичах под Минском, - сказал он. - Сначала его госпитализировали в Минскую центральную районную больницу в Боровлянах. Потом перевели в Институт кардиологии и сделали операцию. Там же сделали тест на Covid-19, который не подтвердил заражение. Тесть начал кашлять, поднялась температура. Ему сделали второй тест и перевели в «инфекционку», на аппарат ИВЛ. Умер 19 апреля.

Нам никто тесты не делал, мы с ним не виделись около трех недель.

В тот же день, когда умер мой тесть, умерло еще четыре человека, которые с ним вместе были на ИВЛ. Умери от нехватки кислорода. Врачи нам не звонили и не говорили, а узнали мы только тогда, когда сами позвонили.

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