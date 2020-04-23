Геологи выпустили современную карту поверхности Луны
- 23.04.2020, 12:03
Она послужит для будущих миссий человека на спутник.
USGS (Геологическая служба США) выпустила новую карту Луны, которая поможет объяснить многие особенности нашего ближайшего соседа в космосе, пишет «Популярная механика».
Впервые вся лунная поверхность была полностью нанесена на карту и классифицирована учеными из USGS в сотрудничестве с NASA и Лунным планетарным Институтом.
Лунная карта, получившая название «Единая геологическая карта Луны», послужит для будущих миссий человека на Луну и будет бесценна для международного научного сообщества, преподавателей и широкой общественности. Цифровая карта также будет доступна онлайн, для изучения геологии Луны в невероятных деталях (масштаб 1:5 000 000).
«Эта карта является итогом многолетнего проекта», — сказал Кори Фортеццо, геолог USGS и ведущий автор. «Она предоставляет жизненно важную информацию для новых научных исследований».
Данные о высотах экваториальной области Луны были получены в результате стереоскопических наблюдений, собранных камерой Terrain в ходе недавней миссии SELENE (Selenological and Engineering Explorer), возглавляемой Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA. Топография Северного и Южного полюсов была дополнена данными лазерного высотомера Лунного орбитального аппарата NASA.