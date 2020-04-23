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Геологи выпустили современную карту поверхности Луны

  • 23.04.2020, 12:03
Геологи выпустили современную карту поверхности Луны
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Она послужит для будущих миссий человека на спутник.

USGS (Геологическая служба США) выпустила новую карту Луны, которая поможет объяснить многие особенности нашего ближайшего соседа в космосе, пишет «Популярная механика».

Впервые вся лунная поверхность была полностью нанесена на карту и классифицирована учеными из USGS в сотрудничестве с NASA и Лунным планетарным Институтом.

Лунная карта, получившая название «Единая геологическая карта Луны», послужит для будущих миссий человека на Луну и будет бесценна для международного научного сообщества, преподавателей и широкой общественности. Цифровая карта также будет доступна онлайн, для изучения геологии Луны в невероятных деталях (масштаб 1:5 000 000).

«Эта карта является итогом многолетнего проекта», — сказал Кори Фортеццо, геолог USGS и ведущий автор. «Она предоставляет жизненно важную информацию для новых научных исследований».

Данные о высотах экваториальной области Луны были получены в результате стереоскопических наблюдений, собранных камерой Terrain в ходе недавней миссии SELENE (Selenological and Engineering Explorer), возглавляемой Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA. Топография Северного и Южного полюсов была дополнена данными лазерного высотомера Лунного орбитального аппарата NASA.


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