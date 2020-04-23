Белорусская журналистка: C заразившихся коронавирусом берут подписку о неразглашении 16 23.04.2020, 12:18

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Любовь Лунёва

Фото: БАЖ

Как в Беларуси проходит самоизоляция.

Об этом в "Фейсбуке" пишет известная белорусская журналистка Любовь Лунева:

- Самоизоляция по-деревенски. Людей с короновирусом контакта первого уровня и болеющих в легкой форме отправляют на "самоизоляцию". Предупреждают, что милиция будет проверять и нарушителям выписывать штраф. За что? Оказывается, что надо сидеть в хате, нельзя ходить по деревне и в лес. Но при этом... можно ходить в магазин. То, что в деревне из восьми хат только одна старушка живет на окраине, это не имеет значения. В лесу вообще непонятно. Кого там можно заразить? Деревья? Поймать лису и покашлять на нее? А вдруг?

Другое дело магазин. Сначала надо сесть на проходящий автобус, доехать до большой деревни. Постоять в магазине в очереди. А в сельских магазинах по-другому не бывает: в маленьком магазине все стоят к одному продавцу. Да! Самое главное! С человека берут подписку о неразглашении. Зачем? Это против короновируса или, наоборот, ему в помощь? А доставку продуктов наладить людям на изоляции, конечно, глупая затея?