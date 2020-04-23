Знаменитый хоккеист Александр Мальцев находится в искусственной коме 3 23.04.2020, 12:20

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Он находится в больнице в Германии.

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в состоянии искусственной комы. Об этом заявил главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Владимир Крикунов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Крикунова, Мальцев находится в больнице в Германии второй месяц. «Все очень тяжело. Он в искусственной коме», — уточнил тренер. «Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо», — добавил специалист.

20 апреля Мальцеву исполнился 71 год. За время игровой карьеры он выступал на позиции нападающего за «Олимпию» из Кирово-Чепецка (в 1966–1967 годах), столичное «Динамо» (в 1967–1984 годах) и венгерский «Уйпешт» (в 1989–1990 годах). В составе «Динамо» стал пятикратным серебряным (в 1971, 1972, 1977, 1978 и 1980 годах), семикратным бронзовым (в 1968, 1969, 1974, 1976, 1982 и 1983 годах) призером чемпионатов СССР и обладателем Кубка страны (в 1972 году).

В составе сборной СССР Мальцев дважды выиграл Олимпиаду (в 1972 и 1976 годах) и стал серебряным призером Игр (в 1980 году). Девять раз завоевал золото чемпионатов мира (в 1969–1971, 1973–1975, 1978, 1981 и 1983 годах), дважды серебро (в 1972 и 1976 году) и бронзу (в 1977 году).

Мальцев является участником Суперсерий СССР — Канада 1972 и 1974 годов и обладателем Кубка Канады 1981 года.