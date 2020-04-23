Эпидемия COVID-19 в Гродненской области: на карте появились новые очаги 3 23.04.2020, 12:25

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Только в Слониме за последние дни выявили более 50 положительных тестов на короновирус.

Новые очаги коронавируса в Гродненской области – Жировичи, Новогрудок, Сморгонь. Более 50 человек с Covid-19 лежат в Слонимской центральной районной больнице, сообщает телеграм-канал "Баста".

Слоним

"После Пасхи в Слониме более 50 положительных тестов на короновирус. Из монастыря и семинарии в Жировичах в Слонимскую центральную районную больницу доставлен 41 человек", - пишет читатель канала из Слонима.

"Только за последние два дня из деревень Слонимского района забрали более 20 человек. Все в ЦРБ, "тяжелых" отправили в Гродно", - пишет источник канала из Слонимской ЦРБ.

Новогрудок

"Женщина лежит в инфекционной больнице с короновирусом под вопросом. Недавно приехала из Минска, гостила у детей", - сообщает подписчик канала и з Новогрудка.

Сморгонь

"Случай коронавируса выявили у школьника и у вахтёра из средней школы №3 в Сморгони", - пишет житель города.

Дятлово

В Дятловскую ЦРБ неделю назад доставили женщину, у которой были симптомы коронавируса. Двое священников из Спасо-Преображенской церкви, которую она посещала, отправлены на самоизоляцию", - пишет житель Дятлово.