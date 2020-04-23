Куда катится жодинский БЕЛАЗ? 6 23.04.2020, 12:41

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Финансы валообразующего предприятия ощутимо просели.

БЕЛАЗ является валообразующим предприятием в Минской области. Статистика говорит, что уже много месяцев подряд в стране падает производство карьерных самосвалов. Заглянем в отчетность компании и выясним, что происходит, пишут banki24.by.

БЕЛАЗ — один из основных производителей карьерной техники в мире. По данным властей, производство карьерных самосвалов в Беларуси падает 13 месяцев подряд — с марта 2019 года.

За это время суммарное «недопроизводство» карьерников составило 365 машин. Самое глубокое снижение выпуска карьерных самосвалов началось в ноябре 2019-го и продолжается до сих пор.

Так, за ноябрь производство сократилось на 43,7%, за декабрь — на 52,9%, за январь — на 51,7%, за февраль — на 63%, за март — на 47,9%. С ноября месячный выпуск карьерных самосвалов стабильно удерживается ниже 50 штук, хотя еще в середине 2018 года производство достигало 100 штук в месяц.

В 2020 году выпуск карьерных самосвалов находится в 2,5 раза ниже этой максимальной отметки. В апреле стал доступен годовой отчет БЕЛАЗа как управляющей компании холдинга.

Согласно этому документу, в 2019 году среднесписочная численность работающих в компании составила 11 185 человек.

Для сравнения: население Жодино на 1 января 2020 года составило 64,9 тыс. человек, а численность населения, занятого в экономике в 2019 году, — 29,9 тыс. человек. Это значит, что на БЕЛАЗе работает свыше трети занятого населения, а с учетом семей с предприятием так или иначе связано большинство жодинцев.

До 2020 года БЕЛАЗ ритмично отчислял деньги в фонд национального развития. Это значит, что компания была высокорентабельной и у нее забирали дополнительную часть прибыли после изъятий через налоги и дивиденды.

Однако в 2020-м прежняя схема сломалась. 14 января Совмин принял постановление, согласно которому отчисления БЕЛАЗа из прибыли за первую половину 2019 года были рассрочены по июнь 2020-го. В список доноров фонда нацразвития по итогам всего 2019 года БЕЛАЗ вообще не попал. Иными словами, предприятию сложно отдавать бюджету что-либо, кроме налогов и дивидендов.

Финансы БЕЛАЗа ощутимо просели в прошлом году. Выручка компании сократилась на 22,6% до 1,643 млрд BYN, прибыль от реализации — на 25,2% до 354,3 млн BYN, чистая прибыль — на 19,1% до 265,6 млн BYN. За 2019 год у БЕЛАЗа резко выросла долгосрочная дебиторка — с 61 до 141,4 млн BYN, запасы готовой продукции — со 196,3 до 319,9 млн BYN, долги по краткосрочным кредитам и займам — с 374,4 до 780,3 млн BYN.

У предприятия стало меньше денежных средств и их эквивалентов на балансе: спад в 2019 году со 100,3 до 54,6 млн BYN. Одним из главных потребителей техники БЕЛАЗа являются угледобывающие компании РФ.

В I квартале в Кузбассе, где добывают больше половины всего российского угля, заметно снизилась добыча — 60,8 до 53,7 млн тонн. Также упали цены на уголь. Для белорусских машиностроителей это означает падение спроса и сохранение пониженных продаж на российском рынке.