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Ангела Меркель: Нам придется долго жить с этим вирусом

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  • 23.04.2020, 12:54
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Ангела Меркель: Нам придется долго жить с этим вирусом
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ

Канцлер Германии считает, что пандемию полностью остановит только вакцина.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорит, что понимает – "все устали" от ограничений, но полностью поддерживает правительство насчет карантинных мер, пишет liga.net.

Германии придется научиться еще долго жить с новым коронавирусом, даже если "никто не хочет этого слышать", потому что страна – вовсе не на финальной фазе эпидемии, а все еще в ее начале. Такой посыл сделала в обращении к парламенту ФРГ канцлер Ангела Меркель, пишет Bild.

По ее словам, поэтому так важно соблюдать карантинные ограничения, которые она назвала "демократически навязанными": "Нам придется долго жить с этим вирусом. Ситуация обманчива, и мы далеко за горами. В борьбе с вирусом нужно помнить, что сегодняшние цифры отражают историю заражения 10-12-дневной давности".

Канцлер добавила, что эту пандемию можно остановить "только с помощью вакцины".


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