Коронавирусом заболел замдекана БГЭУ 3 23.04.2020, 12:59

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Декан учетно-экономического факультета ушел на самоизоляцию.

У заместителя декана учетно-экономического факультета Белорусского государственного экономического университета подтвержден коронавирус, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Covid-19 подтвержден у замдекана учетно-экономического факультета БГЭУ. Декан ушел на самоизоляцию. Еще вчера он очень активно перемещался по университету», - сообщил один из сотрудников вуза.

Семинары и практические занятия на нескольких факультетах Белорусского государственного экономического университета проходят дистанционно. На «удаленку» перешли факультеты коммерции и туристической индустрии и международных экономических отношений.