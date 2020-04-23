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Коронавирусом заболел замдекана БГЭУ

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  • 23.04.2020, 12:59
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Коронавирусом заболел замдекана БГЭУ

Декан учетно-экономического факультета ушел на самоизоляцию.

У заместителя декана учетно-экономического факультета Белорусского государственного экономического университета подтвержден коронавирус, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Covid-19 подтвержден у замдекана учетно-экономического факультета БГЭУ. Декан ушел на самоизоляцию. Еще вчера он очень активно перемещался по университету», - сообщил один из сотрудников вуза.

Семинары и практические занятия на нескольких факультетах Белорусского государственного экономического университета проходят дистанционно. На «удаленку» перешли факультеты коммерции и туристической индустрии и международных экономических отношений.


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