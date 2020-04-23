Алесь Беляцкий: Военный парад Лукашенко напоминает шествия после Чернобыля 12 23.04.2020, 13:01

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Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Правозащитник высказался по поводу проведения парада на 9 мая.

По официальным данным, в Беларуси зафиксирован 7281 случай заболевания коронавирусом. Несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, рекомендации ВОЗ, отмену других мероприятий, белорусские власти не собираются переносить традиционный парад Победы, который проводится ежегодно 9 мая, пишет сайт spring96.org.

Председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий считает нецелесообразным проведение парада в нынешних условиях:

"Военный парад, который Лукашенко планирует провести 9-го мая, напоминает мне первомайские парады, которые проходили в 1986 году в Минске, Гомеле, Хойниках, Наровле, Брагине, ветке и других белорусских городах, на которые сыпался "невидимый" радиоактивный йод, цезий, стронций, плутоний. На самом верху власти тогда решили не отменять эти парады, чтобы "не сеять панику", не ставить под сомнение нерушимость идеологии советской страны. В результате, своим здоровьем расплачивались простые белорусы.

Вот и сейчас проведение парада на День Победы-2020 Лукашенко хочет оплатить стоимостью здоровья обычных белорусских граждан. Опять на первое место выходят политические причины.

Вскоре начнется кампания по «выборам» президента, и проведение парада — одна из составных частей этой кампании. Власть должна показать свою монументальность и величие. Парад для этого является наилучшей возможностью. В некотором смысле, этот парад — пир во время чумы. Надеюсь, что не смотря на весь цинизм и безрассудство властей в этом случае, у белорусов сработает инстинкт самосохранения.

Пусть бы за деньги, которые собираются потратить на парад, лучше бы приобрели лекарств для больных и средств защиты для врачей».