Житель Докшиц о ситуации с COVID-19: В соседней Крулевщизне лютая дичь происходит 4 23.04.2020, 13:44

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Эпидемия может «полыхнуть» с новой силой.

Житель Докшиц рассказал телеграм-каналу «Баста» о ситуации с распространением коронавируса в Крулевщизне – населенном пункте, расположенном неподалеку от райцентра.

- У нас в Докшицком районе есть поселок Крулевщизна, - рассказал он. - У меня там хороший знакомый работает водителем скорой помощи в участковой больнице. Там уже более двадцати человек лежит в участковой больнице, многие работники железной дороги, заведующая этой больницей и четыре медицинских работника.

Самое страшное и ужасное, что там лежат люди с разными заболеваниями. У кого-то обычная ОРВИ, у кого-то с ногой что-нибудь. Одни и те же медсестры обслуживают людей, которые приходят на освидетельствование перед работой, и обслуживают этих больных. Всё здание больницы забито людьми уже преклонного возраста, старше 60-и лет, как правило. В общем, может быть такой рассадник, что просто полыхнет так, что мы сегодняшние дни, страшные дни, когда уже по области под 6-7 тысяч больных с пневмонией и короновирусом, будем вспоминать с ностальгией.

Беда в том, что людей всех, кто работает на железной дороге, нефтебазе и в других организациях, отправляют на медицинское освидетельствование перед началом рабочего дня. Сам туда езжу в трубку дышать, на замер давления и температуры. Так вот, получается, что там у медицинских работников диагностируют, подтверждают этот коронавирус, пневмонии и туда же загоняют людей просто в приказном порядке.

У нас в коллективе была инициатива писать уведомления в адрес руководства пункта технического обслуживания железной дороги, головной офис находится в Полоцке с просьбой освободить нас от посещения участковой больницы в Крулевщизне. Но начальник, когда узнал, то сразу же запретил и пытался наказать нашего непосредственного руководителя.

Короче, лютая дичь происходит. По району эпидемия расплывается, в деревнях всё больше случаев. Начали уже привозить людей из деревень и в Докшицы, и сюда, в Крулевщизну, и в соседние районы.

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