Путин уже проиграл грядущую «войну» 12 Иван Чумаков, «Эхо Москвы»

23.04.2020, 13:49

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У России практически нет возможностей к сопротивлению.

Настроения, царящие на рынке нефти, мягко говоря, панические. Страны нефтепроизводители чувствуют, земля уходит из под ног. И уже сегодня, можно прогнозировать скорое начало новой нефтяной войны.

Российская экономика охвачена экономическим и политическим кризисом. Благополучие экономики, впрочем, как и всех российских граждан, полностью зависит от продаж стремительно дешевеющего сырья за рубеж. Владимир Путин, в это нелегкое время, сбежал на госдачу и оттуда пытается управлять страной в формате вебинаров, не забывая повторять, заученное наизусть заклинание: «у нас есть здоровая, сильная экономика».

В тоже время на мировом рынке нефти уже вызрела серьезная проблема, почти не осталось мощностей для хранения нефти. Потребление нефти на фоне мирового экономического кризиса и пандемии коронавируса снижается угрожающими темпами. Перепроизводство оценивается в 25-35 млн. баррелей нефти в сутки. Вблизи европейских портов уже несколько недель стоят на якоре порядка 30 танкеров с российской нефтью и нефтепродуктами, на которые нет спроса. Европейцы сейчас еще имеют свободные мощности для хранения нефти, но хотят ниже цену и привлекательнее условия. В России, понимая всю сложность ситуации, нефтепроизводители и трейдеры уже начали заполнять ж\д составы, в которых можно хранить нефть. Но фундаментально это не решит ситуацию.

Уверен всем известно, цена на нефть американского сорта WTI падала на этой неделе до минус 40,32$ за баррель. Вызвано такое развитие событий как снижением спроса на нефть, так и дефицитом мощностей для её хранения. Отрицательные цены серьезно испугали не только нефтяников, но и руководство США, которое уже два месяца обсуждает введение запрета на импортные поставки нефти в США для защиты национальных нефтедобытчиков. Но и этого может не понадобиться, потому что к берегам США в течение двух недель должны подойти 18 супертанкеров, несущих по два миллиона баррелей саудовской нефти каждый. Если в США не найдётся места для их разгрузки, то эти объемы Саудовская Аравия направит в европейские порты, предложив цену ещё ниже и условия оплаты ещё лучше, чем сейчас. На потребление в Азии надежда не большая, потому как мировой экономический кризис бьёт в первую очередь по «фабрике мира».

Фактически такое положение дел положит начало новой войне между странами нефтепроизводителями, в которой у России почти нет никаких возможностей к сопротивлению.

Предлагаю просто сравнить:

Золотовалютные резервы России 570 млрд. $;

Фонд национального благосостояния 150 млрд. $;

Внешний долг(с учётом госкорпораций) 482 млрд. $;

В России средний дебит (объем добычи в единицу времени) нефти скважин — 9-10 тонн в сутки.

Золотовалютные резервы Саудовской Аравии 502 млрд. $;

Резервный фонд 500 млрд. $;

Внешний долг 150 млрд. $;

В Саудовской Аравии средний дебит (объем добычи в единицу времени) нефти скважин — около 780 тонн в сутки.

О конкуренции России с США лучше даже не говорить, потому как Герман Греф уже всё сказал за нас: «У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или у европейских стран», чтобы помочь деньгами всем гражданам России в кризис.

И помните, в России невозможно просто заморозить скважину, а потом заново ее открыть. Новых крупных месторождений в России нет, 70-80% уже открытых месторождений – трудноизвлекаемые запасы нефти, технологий для рентабельной добычи которой в нашей стране попросту нет. А у Саудовской Аравии условия добычи позволяют при необходимости перекрыть вентиль на устье скважины, сократив добычу до минимума, а при росте цен на нефть вентиль открыть, восстановив максимальные уровни добычи.

Главный вывод один, мир настолько изменился, что Владимир Путин теперь должен играть по правилам, которые будут диктовать ему США и Саудовская Аравия. Только очень жаль, в очередной проигранной многоходовке Владимира Путина пострадавшим всегда остается народ.

Иван Чумаков, «Эхо Москвы»