Лукашенко: Повторюсь, в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса 108 23.04.2020, 13:52

20,738

Фото: belta.by

Диктатор бредит в присутствии своих трусливых чиновников.

Cегодня Лукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу и экономике. На нем диктатор заявил об «успехах в борьбе с COVID-19», хотя все данные свидетельствуют о том, что в Беларуси сейчас острая фаза пандемии.

— Пока у нас это получается. И дай Бог нам пройти такими темпами, выйти, как специалисты говорят, на это плато и упасть вниз по заболеванию нашего населения, — сказал Лукашенко.

— Не хочу повторяться, но подчеркну главное: в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса человека, — заявил он.

Исходя из этого, отметил Лукашенко, после пандемии надо будет вернуться к вопросу, какой образ жизни ведут белорусы.

Напомним, что в Беларуси только официально уже известно о десятках случаев смерти от коронавируса. Умирают и молодые люди, и люди преклонного возраста, и медицинские работники.

Cтоит отметить, что во время совещания ни один чиновник не возразил Лукашенко.