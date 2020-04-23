закрыть
23 апреля 2020, четверг, 16:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Лукашенко: Повторюсь, в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса

108
  • 23.04.2020, 13:52
  • 20,738
Лукашенко: Повторюсь, в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса
Фото: belta.by

Диктатор бредит в присутствии своих трусливых чиновников.

Cегодня Лукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу и экономике. На нем диктатор заявил об «успехах в борьбе с COVID-19», хотя все данные свидетельствуют о том, что в Беларуси сейчас острая фаза пандемии.

— Пока у нас это получается. И дай Бог нам пройти такими темпами, выйти, как специалисты говорят, на это плато и упасть вниз по заболеванию нашего населения, — сказал Лукашенко.

— Не хочу повторяться, но подчеркну главное: в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса человека, — заявил он.

Исходя из этого, отметил Лукашенко, после пандемии надо будет вернуться к вопросу, какой образ жизни ведут белорусы.

Напомним, что в Беларуси только официально уже известно о десятках случаев смерти от коронавируса. Умирают и молодые люди, и люди преклонного возраста, и медицинские работники.

Cтоит отметить, что во время совещания ни один чиновник не возразил Лукашенко.


популярное за неделю

Мнение

Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
Доживем до понедельника?
Доживем до понедельника? Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников