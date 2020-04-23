На цементном заводе в Костюковичах произошел взрыв 1 23.04.2020, 13:50

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Фото: МЧС

Вспыхнула пылевоздушная смесь в здании угольной мельницы.

На Белорусском цементном заводе в Костюковичах 22 апреля произошел взрыв — вспыхнула пылевоздушная смесь в здании угольной мельницы. Оператор не пострадала, технологический процесс предприятия не нарушен, сообщили в МЧС.

Спасателей вызвали в 16.59. В здании мельницы были повреждены сэндвич-панели и оконные блоки.

Здание мельницы — 30 метров в высоту. Оно работает круглосуточно и используется для получения пылеугольного топлива для котельной.

Установили, что после окончания процесса производства топлива производилась вентиляция системы аспирации. И в этот момент произошла вспышка пылевоздушной смеси в корпусе рукавного фильтра на уровне 7-го этажа. Пожара не было.

В результате повреждено 10 м2 сэндвич-панелей и три окна. Эвакуация не проводилась. Причина инцидента устанавливается.