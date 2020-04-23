Израиль летом начнет тестировать на людях вакцину против коронавируса 23.04.2020, 13:57

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Она будет безопасной для использования людьми с пониженным иммунитетом.

В Израиле ученые уже летом начнут клинические испытания на людях вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, который вызвает заболевание COVID-19, сообщила в четверг газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую компанию по разработке вакцин MigVax, пишет сайт zn.ua.

По данным разработчиков вакцин, уже в следующем месяце они начнут тесты эффективности и безопасности вакцины на грызунах, а первый этап клинических испытаний вакцины на людях начнется летом. Тесты продляться от шести до девяти месяцев.

Старший исследователь MigVax Итамар Шалит сказал, что после клинических испытаний компания вместе с регулирующими органами определит следующие действия. Он отметил, что из-за многомиллионного спроса на вакцину "потребуются большие мощности для производства вакцин".

"Важно понимать то, что для подавления коронавируса и возвращения к нормальной жизни нужно инвестировать в такую вакцину, которая действительно будет эффективной", - сказал Шалит. "Как только мы получим эффективную вакцину, настанет время выйти из пандемии и вернуться к нормальной жизни".

В MigVax намерены адаптировать созданную ранее вакцину против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19 из-за генетического сходства заболеваний и идентичного механизма заражения.

Сообщается, что такая вакцина будет обеспечивать комплексное реагирование иммунной системы.

Газета пишет, что вакцина против COVID-19 не включает в себя сам вирус, поэтому является безопасной для использования людьми с пониженным иммунитетом.

Разработчики говорят, что с помощью бактериальной ферментации можно будет изготовить миллионы доз вакцины используя минимальные затраты.