В Беларуси заканчивается препарат, сохраняющий жизнь десяткам тысяч человек 10 23.04.2020, 14:21

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иллюстрационное фото

Проблема, о которой не пишут СМИ.

В разгар эпидемии коронавируса около 14 тысяч человек в Беларуси, живущих с ВИЧ, могут остаться без жизненно необходимых лекарств.

По расчетам активистов, запаса одного из препаратов хватит на месяц, а плановая поставка из-за пандемии переносится на июнь-июль. «Салідарнасць» разбиралась, как это произошло и что делается для решения проблемы.

Проблема, о которой не пишут СМИ

В Беларуси люди, живущие с ВИЧ, не могут самостоятельно купить препараты для лечения. АРВ-терапию пациенты получают бесплатно у лечащего врача-инфекциониста. С одной стороны, это делает лечение доступным для всех. С другой — пациенты оказываются полностью зависимыми от Минздрава.

Все, что могут сделать люди с ВИЧ в случаях перебоев с лекарствами — это оставить сообщение на сайте Pereboi.by (разработан при поддержке «Коалиции по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной Азии» и ОО «Позитивное движение», не принадлежит никакой конкретной организации системы учреждений здравоохранения или общественной организации). В настоящий момент на сайте участились обращения от пациентов из регионов Беларуси о том, что им не выдали препарат «Тенвир ЕМ».

Корреспондент «Салiдарнасцi» поговорил с человеком, в схему лечения которого входит данный препарат. Олег находится на терапии уже три года и за это время ни разу не сталкивался с перебоями поставок. Сложившуюся ситуацию он оценивает как вопрос жизни и смерти.

— Как вы знаете, ВИЧ-инфекцию невозможно вылечить, но пока ты принимаешь препараты, твоя жизнь ничем не отличается от жизни обычного человека — вирус подавляется, иммунитет приходит в норму, — делится молодой человек. — Но стоит только прекратить принимать таблетки, и вирус начнет развиваться с еще большей скоростью. Принцип такой же, как с инсулином при диабете.

Олег поясняет: «Давайте представим, что Минздрав вовремя не закупил инсулин, через месяц его запас в стране закончится, и нет никакой гарантии того, что новую партию успеют доставить».

— Представили? Так вот сейчас именно та самая ситуация, — говорит собеседник. — Я и еще тысячи людей находятся в состоянии неопределенности и стресса, потому что в Беларуси заканчиваются препараты, сохраняющие нашу жизнь.

Мне хочется громко кричать о проблеме, но я не могу даже сделать пост в фейсбуке, поскольку о моем положительном статусе знает только самое близкое окружение.

Собеседник уверен, что данная тема недостаточно освещается в СМИ из-за того, что заболевание стигматизировано, а люди с ВИЧ остаются невидимками:

— Если бы в Беларуси были перебои с поставками инсулина, то об этом писали бы все СМИ. А про перебои с препаратами для лечения ВИЧ есть информация только на профильных ресурсах. При этом мне хочется громко кричать о проблеме, но я не могу даже сделать пост в фейсбуке, поскольку о моем положительном статусе знает только самое близкое окружение. Такие как я — невидимки.

По состоянию на 1 октября 2019 года в Беларуси зарегистрировано 21 566 человек, живущих с ВИЧ. За январь-сентябрь 2019-го зафиксирован 1591 новый случай ВИЧ-инфекции. Из них 17,3 % (276 человек) — в результате внутривенного употребления наркотиков, остальные 81,0 % (1289 человек) инфицировались через половой контакт. Гетеросексуальные контакты составили 77,6 %, гомосексуальные контакты 3,5 %.

Осторожно, COVID-19. Новые вызовы для уязвимой группы

Для того, чтобы оценить степень риска у людей с ВИЧ в связи с COVID-19, журналисты поговорили с координатором объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Беларуси Верой Ильенковой.

Вера Ильенкова, фото БЕЛТА

— Наша позиция такова, что COVID-19 — это опасное заболевание, новое и малоизученное. Пока мы не имеем данных о том, что люди с ВИЧ как-то особенно уязвимы по сравнению с другими группами населения. Если человек получает АРВ-терапию (препараты, сдерживающие ВИЧ), она эффективно работает и его иммунная система функционирует нормально, — риски будут не больше, чем у человека без ВИЧ, — считает эксперт.

Главным в сложившейся ситуации ЮНЭЙДС видит минимизацию риска заражения коронавирусом ЛЖВ (людей, живущих с ВИЧ) во время пандемии, и предоставлении им доступа к услугам, в которых они нуждаются.

— Мы отправили письмо в министерство здравоохранения с рекомендациями о том, чтобы увеличить период, на который пациентам выдается антиретровирусная терапия. Минздрав, в свою очередь, направил письмо с такими рекомендациями в облздравы и горздравы. По нормативам этот период может быть расширен до шести месяцев, — рассказывает собеседница «Салiдарнасцi». — Рекомендовали перевести консультации в онлайн-режим. В Минске препараты раньше выдавали в одном из корпусов инфекционной больницы, где сейчас находятся пациенты с короновирусом.

Активисты организации «Позитивное движение», чтобы свести к минимуму визиты людей с ВИЧ в инфекционную больницу, помогают доставлять препараты людям на дом.

«Позитивное движение» — одна из старейших организаций, оказывающая помощь людям, столкнувшимся с такими заболеваниями как ВИЧ-инфекция и наркозависимость. Организация создана в 1999 году по инициативе специалистов Республиканского центра профилактики ВИЧ/СПИД и людей, живущих с ВИЧ.

Миссией организации является проведение профилактических, образовательных и информационных мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, а также минимизация негативных последствий эпидемии как для общества в целом, так и для отдельных групп населения и индивидуумов.

При этом представительница ЮНЭЙДС подтвердила, что в Беларуси существует дефицит ряда препаратов для лечения ВИЧ. В отдельных случаях, чтобы лекарств хватило на всех, таблетки выдают не на шесть месяцев, а на десять дней. От таких мер особенно страдают люди с ВИЧ, которые теперь находятся за границей.

— Раньше они приезжали в Беларусь, получали препараты и уезжали, — поясняет Вера Ильенкова. — Сейчас эти люди оказались в ситуации, что не могут приехать, и родственники пересылают им препараты по почте. Но одно дело, когда эти препараты выдают на полгода, а другое — на 10 дней. Выходит, что нужно каждую неделю отправлять экспресс-посылки.

В связи с этим мы обратились к «Белпочте» и попросили рассмотреть возможность бесплатной отсылки препаратов. Ответ пока не получили, по всей видимости, им необходимо согласовать процедуру с теми странами, в которые будут приходить посылки. Если же это не сработает, мы будем искать возможность выделить средства, чтобы покрывать эти расходы.

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД или ЮНЭЙДС была создана в 1994 году резолюцией Экономического и социального Совета ООН и начала свою работу в январе 1996 года. В настоящее время ЮНЭЙДС возглавляет мировое движение против ВИЧ, работая на международном, региональном, национальном и местном уровнях.

Организация действует под руководством Координационного совета программы, в который входят 22 правительственных деятеля из всех географических регионов, спонсоры ЮНЭЙДС и пятеро представителей неправительственных организаций, в том числе ассоциаций людей, живущих с ВИЧ.

Офисы секретариата ЮНЭЙДС находятся в 70 странах, а 70 % сотрудников организации работают непосредственно на местах. Беларусь является членом организации с момента ее основания. Офис ЮНЭЙДС в Беларуси был открыт в 1997 году.

Основная цель организации — навсегда победить ВИЧ к 2030 году. ЮНЭЙДС координирует работу по тестированию и лечению ВИЧ-инфицированных, снижению цен и обеспечению закупок антиретровирусных‐препаратов.

Программа мобилизует ресурсы для обеспечения бесперебойного доступа людей, живущих с ВИЧ, и уязвимых групп к услугам по профилактике, лечению и уходу с упором на программы снижения вреда и заместительную терапию. Особое внимание уделяет проблеме распространения заболевания среди маргинализированных групп, меньшинств, мигрантов, беженцев.

В 2014 ЮНЭЙДС определила цель «90-90-90». Она гласит, что к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 90% людей с диагнозом ВИЧ — получать антиретровирусную терапию и 90% из них должны иметь неопределяемый уровень вируса в крови. В 2015 году к этой цели присоединилась Беларусь.

Причина перебоев поставок — коронавирус?

Чтобы разобраться в причинах, из-за которых ожидаются перебои, мы обратились в РОО «Люди ПЛЮС», которая осуществляет пациентский мониторинг закупок АРВ-препаратов.

Общественное объединение «Люди ПЛЮС» — национальная сеть людей, живущих с ВИЧ в Беларуси. Была зарегистрирована в апреле 2018 года и основана на базе Белорусского сообщества ЛЖВ. Члены объединения—люди, живущие с ВИЧ, члены их семей и специалисты, работающие в сфере ВИЧ.

Любой, кто неравнодушен к проблемам людей, живущих с ВИЧ в Беларуси, может присоединиться к организации. Миссия организации — объединить тех, кто затронут проблемой, и создать условия для полноценной жизни ЛЖВ в обществе.

По мнению заместителя председателя организации Анатолия Лешенка, пандемия коронавируса лишь усугубила неэффективную систему закупок препаратов для лечения ВИЧ.

Анатолий Лешенок. Фото из личного архива собеседника

Первая причина — процедуру закупки начали слишком поздно. По словам эксперта, исходя из опыта предыдущих лет, при планировании закупок идеально делать следующий расчет: 2-6 месяцев занимает процедура закупки с момента объявления электронного аукциона и подписание договора с поставщиком; 4-6 месяцев может занять изготовление препарата производителем; несколько месяцев на непредвиденные обстоятельства.

То есть — начинать процесс закупки нужно, когда на складе остается препаратов сроком больше, чем на год. В Минздраве не готовят отдельный приказ на закупку АРВ-препаратов, а готовится общий годовой план на все лекарственные средства, который утверждается в начале сентября.

Как говорит наш собеседник, «уже на эту дату по некоторым препаратам оставался недостаточный запас, что вызывало опасение. Однако мы видели, что министерством в техническом задании было прописано условие — поставка, к примеру, тенофовир/эмтрицитабина, до конца января 2020 года».

Вторая причина кроется в неэффективной процедуре госзакупок. Раз за разом аукционы на «Белорусской универсальной товарной бирже» срываются.

— Главная причина, по которой аукционы на закупку срываются из года в год — из-за того, что объявляются аукционы для зарегистрированных лекарственных средств, хотя по большинству АРВ-препаратов регистрация есть только у одной компании. К примеру, на тенофовир/эмтрицитабин и тенофовир/эмтрицитабин/эфавиренц регистрация в Беларуси есть только у «Академфарм», а для того, чтобы аукцион состоялся, на него должны податься минимум две компании.

И только после двух несостоявшихся аукционов можно заключить договор напрямую (закупка из одного источника). Таким образом, на выполнение формальностей было потрачено три месяца.

Отметим, что в прошлом году президент Беларуси подписал указ 499 «Об обращении лекарственных средств». В рамках этого документа предусматривается разработка процедуры ускоренной регистрации АРВ-препаратов, имеющих переквалификацию ВОЗ, — за 30 дней. Допуск незарегистрированных, но имеющих гарантированно высокое качество препаратов к государственным закупкам, может положительно повлиять на рынок.

Антиретровирусная терапия/АРВТ/АРВ-терапия — метод лечения ВИЧ-инфекции, благодаря которому это заболевание перешло из разряда смертельных в разряд хронических.

АРВТ подавляет размножение ВИЧ, но не удаляет его из организма. Способов удалить ВИЧ из организма на сегодня не существует, но, возможно, они появятся в будущем. Вовремя начав прием антиретровирусной терапии, и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь.

Качество жизни ВИЧ-положительных людей, благодаря этому лечению, почти ничем не отличается от качества жизни ВИЧ-отрицательных людей.

Данные исследования HPTN 052 продемонстрировали высокую эффективность концепции «лечение как профилактика». В настоящее время считается доказанным, что неопределяемая вирусная нагрузка на фоне приема АРВТ означает близкий к нулю риск передачи ВИЧ-инфекции.

Третья причина — невозможность закупаться за бюджетные деньги на международных площадках.

— Альтернативой в данной ситуации могла бы стать закупка препаратов на международной площадке. Цены на лекарства там, как правило, на 20-30 % ниже, количество предложений больше, а сроки поставок — короче. Однако закон о государственных закупках запрещает использовать этот механизм для закупок из бюджетных средств.

Когда в Беларуси запускалась государственная программа по развитию фармацевтической промышленности, ожидалось, что за счет местного производства получится снизить цену и обеспечить бесперебойность обеспечения лечения. Но в случае с антиретровирусной терапией ситуация диаметрально противоположная, — резюмирует собеседник.

Четвертая причина кроется в особенностях производства АРВ-препаратов отечественными фармацевтическими компаниями. По факту, говорит эксперт, они не производят, а просто упаковывают индийские таблетки и наклеивают на них свою этикетку.

В Индии на данный момент введен карантин, который продлится до 3 мая. Только после этого компания-производитель «Cipla» приступит к изготовлению заказа на полных мощностях. По информации Анатолия Лешенка, который связался через коллег с индийской фирмой, препараты, остатки по которым критичны, окажутся в Беларуси только в июне-июле.

— Наши партнеры из Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ, и Европейской группы по лечению СПИДа связались с компанией «Cipla». На заводе-производителе им ответили, что не смогут поставить препарат в сроки, о чем уведомили белорусского партнера еще в феврале, — рассказывает эксперт. — Задержка произошла из-за остановки производства в Китае, где они закупают сырье. В данный момент «Cilpa» готова выполнить заказ «Академфарма», но из-за карантина в Индии нет возможности работать на полной мощности.

Первые случаи ВИЧ были зафиксированы более 35 лет назад. С тех пор 78 миллионов человек заразились ВИЧ, а 35 млн умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.

По статистике на 2018 год, общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составило 37,9 миллионов человек. Из них 24,5 млн людей получают антиретровирусную терапию.

За 2018 год было зарегистрировано 1,7 миллионов новых случаев заражения. В то же время в течение 2018 года от сопутствующих СПИДу болезней умерло 770 тысяч человек.

Поиск решений. Планы 1,2,3 и минус 1

1.Гуманитарная помощь

Когда индийская компания «Cipla» узнала, что пациенты в Беларуси могут оказаться без лечения, производитель предложил бесплатно отдать 6 тысяч упаковок препарата со склада. Дальше эстафету перехватили ЮНЭЙДС. По словам Веры Ильенковой, есть все шансы на успех операции по доставке препарата в Беларусь.

— Мы поделили ответственность: ЮНЭЙДС взял на себя организацию доставки, а в Беларуси учреждение здравоохранения, которое определит Минздрав, возьмет на себя работу по растаможке, — говорит она. — На днях мы получили письмо из министерства, что этот вариант рабочий. Если у нас все получится, и мы сможем сделать это максимально быстро (учитывая закрытые границы и сниженный трафик в отношении грузов), — будет хороший пример взаимодействия разных секторов.

При этом, даже если схема сработает, это не решит проблему полностью, а лишь позволит выиграть немного времени. Партии хватит приблизительно на две недели, поскольку в Беларуси данный препарат необходим 12 тысячам человек.

— Мы связывались с людьми, от которых будет зависеть, насколько быстро эта гуманитарная помощь будет легализована, и встретили понимание глубины проблемы, — говорит, в свою очередь, заместитель председателя РОО «Люди ПЛЮС» Анатолий Лешенок. — Центр экспертиз назвал срок выдачи разрешения на разовый ввоз — максимум пять дней, а Департамент по гуманитарной деятельности — 3-5 дней на регистрацию освобождения от налога на прибыль.

2.Экстренная закупка

Параллельно министерством здравоохранения объявлена экстренная закупка квартального объема препарата. Согласно техническому заданию, в экстренной закупке могут участвовать в том числе фирмы, не зарегистрировавшие препарат в Беларуси, что расширяет список потенциальных участников. Главное условие аукциона — поставка препарата в течение месяца.

Победитель будет известен на днях. Однако нет гарантии, что эта компания выполнит обязательства по оперативной закупке.

3.Закупка на международной площадке

Еще одна альтернативная схема закупки в данный момент реализуется на международной площадке получателем грантов Глобального фонда в Беларуси — государственным учреждением «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения».

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией является международным финансирующим учреждением, чей бюджет исчисляется миллиардами долларов, созданным для содействия усилению борьбы с тремя обозначенными заболеваниями посредством значительного увеличения доступности финансовых средств и направления их в наиболее нуждающиеся страны и регионы.

С 2004 года фонд осуществляет поддержку национальных программ борьбы с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом в Беларуси. До 2015-го лечение ВИЧ в Беларуси осуществлялось практически полностью за счет ГФ, после чего основная нагрузка легла на местную систему здравоохранения.

Напомним, белорусское законодательство запрещает производить госзакупки на международных биржах, однако таких ограничений нет на закупки за грантовые средства.

Две недели назад была размещена заявка на закупку небольшой партии дефицитного препарата. Однако из-за ситуации с коронавирусом поставщики на нее пока не откликнулись.

Схема «Минус 1»

В случае, если ни один из вариантов закупок не сработает, пациентам заменят схему лечения на другие препараты, которые в данный момент имеются в Беларуси.

Олег Еремин. Фото из личного архива собеседника

При этом председатель Координационного комитета Ассоциации «БелСеть антиСПИД» Олег Еремин отмечает, что немотивированная замена схемы крайне нежелательна и с каждой такой заменой человек с ВИЧ становится на шаг ближе к финалу.

Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД» — добровольное объединение некоммерческих организаций, созданное для более эффективного противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Беларуси.

Начала работу в 2007-м, учредителями являются Местный социальный фонд «Сотрудничество для будущего детей», «Матери против наркотиков», Республиканское молодежное общественное объединение «Встреча», общественное объединение «Витебский женский клуб».

В настоящий момент ассоциация объединяет 17 некоммерческих организаций, которые представляют все регионы Беларуси и осуществляют программы и проекты, направленные на профилактику ВИЧ/СПИДа среди различных социальных групп и оказание поддержки людям, живущим в ВИЧ.

— Я знаком со многими ВИЧ-положительными людьми — часть из них мои друзья. И я знаю, что для них значит смена терапии, — говорит собеседник «Салiдарнасцi». — Эти люди воспринимают замену, как шаг к концу своей жизни. Потому что схем, которые человек может использовать за свою жизнь, не так уж много. Более того, не все они могут помогать, ведь к некоторым организм может быть невосприимчивым.

Существует риск, что если человек принимал одну схему, а потом перешел на другую, — первая уже не будет для него эффективной. Поэтому люди с ВИЧ панически боятся таких переводов.

ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ — единственный вирус, который, размножаясь, поражает не просто клетки организма, а именно те клетки, которые с вирусами борются — CD4+ Т-лимфоциты. В результате их количество постепенно уменьшается.

ВИЧ-инфекция протекает медленно и почти бессимптомно. В течение многих лет она может никак не тревожить человека. Перед тем, как иммунитет будет полностью разрушен, проходит 5-10 лет. После наступает синдром приобретенного иммунодефицита.

Неспособный бороться с инфекциями организм человека погибает от сопутствующих заболеваний. Однако если человек принимает АРВ-терапию стадию СПИДа можно избежать.