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Новый очаг коронавируса возник в Старобине под Солигорском

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  • 23.04.2020, 14:36
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Новый очаг коронавируса возник в Старобине под Солигорском
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

Меры для предотвращения распространения инфекции не принимаются.

Новый очаг коронавируса в Старобине Солигорского района Минской области – магазин "Евроопт". Заражение обнаружено у старшего кассира, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Вчера стало известно, что у старшего кассира магазина "Евроопт" подтвердили Covid-19, - пишет сотрудница магазина. - Известно, что она ходила на работу!

Меры для предотвращения распространения не принимаются. Магазин на обработку не закрывают, работает в обычном режиме. Контактировавшие сотрудники не выявляются, так как официально считается, что старший кассир на работе не была.

Директор боится огласки. Больше опасается за репутацию магазина, чем за здоровье своих сотрудников и покупателей".

Информацию подтвердили жители Старобина в соцсетях.

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