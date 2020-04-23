Исследование собак заставляет сомневаться в существовании синдрома одомашнивания 23.04.2020, 14:35

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Синдром одомашнивания чаще всего иллюстрируют сравнением домашних собак с дикими волками.

Как правило, одомашненное животное можно отличить от дикого просто по внешнему виду. Доместикация — долгий процесс, заметно меняющий не только их облик и характер, но и физиологию, и генетику. Уменьшение размеров мозга и зубов, анатомии скелета и черепа, послушный характер, измененная форма ушей и хвоста и так далее — набор этих черт известен как «синдром одомашнивания». Он прослеживается у самых разных животных и, как предполагается, может создаваться единым генетическим механизмом, пишет Naked science.

Синдром одомашнивания чаще всего иллюстрируют сравнением домашних собак с дикими волками. В самом деле, большинство из них заметно отличаются от «предков» меньшими размерами тела и головы, закручивающимся хвостом, ушами, постоянно стремящимися обвиснуть, — и, конечно, не таким злобным характером. Однако это лишь на первый взгляд: новая статья, опубликованная в журнале Evolution Letters, ставит под сомнение существование синдрома одомашнивания как единого набора черт.

Кристина Уит (Christina Wheat) и ее коллеги из Стокгольмского университета систематически сравнили проявления синдрома одомашнивания у представителей 78 современных собачьих пород. Отдельно была выделена группа внешних черт (форма ушей, хвоста, окраска и тому подобное), отдельно — группа черт характера (социальность, агрессивность, игривость и прочее).

Можно было предположить, что если все эти черты действительно имеют под собой единую основу, то и проявляться они будут параллельно друг другу. Однако внимательный анализ показал, что корреляции между внешними и «внутренними» особенностями одомашнивания нет. В связи с этим авторы статьи поднимают вопрос о том, насколько корректны вообще наши представления о синдроме одомашнивания.

«Для собак проблема в том, что мы пытаемся разобраться в доместикации, которая случилась не менее 15 тысяч лет назад, изучая животных, живущих сегодня, — говорит Кристина Уит. — Но сегодняшние собаки вряд ли близки тем, которых одомашнили наши предки». По мнению ученых, за этот значительный срок давление искусственного отбора существенно изменило и характер, и облик животных. Поэтому возможно, что черты, которые обычно считают проявлениями единого синдрома одомашнивания, стоит разделить на две группы: одни, связанные с одомашниванием, и другие — с позднейшими «улучшениями» породы.