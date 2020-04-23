Саакашвили: Пусть даже не надеются, что буду нападать на Зеленского 14 23.04.2020, 14:45

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент Грузии рассказал о своих планах на работу в правительстве Украины.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля в эфире телеканала "Украина 24" назвал "полной чушью" предположение, что спустя некоторое время он разругается с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Гордон".

Накануне Саакашвили сообщил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. Ожидается, что парламент рассмотрит вопрос о его назначении 24 апреля.

Саакашвили сказал, что слухи о нем "разгоняют люди, которые сидят на схемах".

"Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с [пятым президентом Петром] Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже не надеются, что я буду на него нападать. Я буду продолжать то, что всегда делал, – расстраивать схемы, которые существовали до них и существуют при них", – сказал Саакашвили.

Политик отметил, что его критики знают: он "пойдет против существующей системы".

"Пойду вместе с президентом Зеленским. Я абсолютно не сомневаюсь (какой-то опыт у меня есть, и достаточно большой), что у него очень правильные инстинкты, правильные намерения и правильные движения", – сказал Саакашвили.

Он назвал себя "абсолютно командным игроком", который хочет стать частью современных вызовов и их решений.

"Моя цель – прийти на помощь. Если кто-то думает, что у меня может быть отдельная программа, я бы считал это своим поражением. Или мы все вместе победим, или мы позволим победить Украину... Я не собираюсь быть в украинской политике главной звездой, забивать голы. Я прекрасно себя чувствую на месте полузащитника или играющего тренера", – признался Саакашвили.

Он считает решение украинских властей предложить ему должность вице-премьера "неординарным".

"Нужна большая смелость, чтобы предлагать мне такую должность, правильно? То есть это смелый человек. А я уважаю и хочу помогать смелым людям", – сказал Саакашвили о Зеленском.

Экс-президент Грузии заявил, что "не собирается устраивать никаких шоу", поскольку "вышел из этого возраста".

"Наездами – жизнь меня научила, особенно в Украине – дела не делаются", – сказал он.

Политик также проинформировал, что не собирается привлекать грузинскую команду к своей работе в Украине.

"Думаю, тут достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни... Тут очень много интересной молодежи. Надо как-то вывести эту молодежь, открыть их потенциал", – считает он.