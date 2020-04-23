«Хочется быстрее на тот свет?»: крик души столичных медиков 17 23.04.2020, 14:59

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Фото: Belta.by

Работники «скорой» рассказали, что происходит на подстанции №6 в Минске.

К журналистам телеграм-канала "Баста" обратились врачи, работающие на минской подстанции скорой помощи №6, расположенной на проспекте Газеты "Звязда", 55.

"Люди, пожалуйста прекратите вызывать "скорую" на разную ерунду, которая не угрожает жизни – на разные аритмии, давления, "пальчик болит уже неделю" и прочее! - пишет сотрудник подстанции. - У нас на подстанции №6 в Минске один водитель с "пневмонией" на больничном, еще у одного температура несколько дней, он сидит дома, у жены еще одного подтвержденный Covid-19. Естественно, никто водителям мазки не делал, водители же не люди. Если уж так хочется поскорее на тот свет, то продолжайте звонить на 103, подвезем "корону" и вам".

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