Андрей Курейчик: Беларусь стала полем настоящей биологической войны 4 23.04.2020, 15:13

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Андрей Курейчик

Как известный режиссер борется с белорусской пропагандой и ждет из больницы заразившегося COVID-19 папу.

В Беларуси по-прежнему нет ни коронавируса, ни подтвержденной эпидемии, ни карантина, пишет корреспондент «Новой газеты» в Беларуси Ирина Халип. Сыграл 11 апреля Александр Лукашенко в хоккей со своей командой против команды Минской области — спустя десять дней игрока его команды Дмитрия Мелешко увезли в больницу, тест на COVID-19 оказался положительным. А 28 марта, во время предыдущей игры, Лукашенко утверждал, что вирусы на льду не летают. Хоккей проходил в присутствии зрителей. А потом Лукашенко настойчиво зазывал белорусов в церкви на Пасху, потому что «нельзя закрывать человеку дорогу к храму». И в пасхальную ночь все храмы были, разумеется, заполнены прихожанами и священнослужителями без масок. Стояли плотно, рядом, плечом к плечу. В том числе в храме Жировичского монастыря, традиционного места паломничества православных. Прямо во время пасхальной службы в больницу увезли архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия. COVID-19 у него подтвержден. Сегодня в слонимской райбольнице еще 43 человека из монастыря и духовной семинарии. А 9 апреля архиепископ Гурий принимал участие в заседании Синода всех епископов Белорусской православной церкви. Таким образом, вся Белорусская православная церковь сейчас — сплошной контакт первого уровня.

Впрочем, сейчас вся Беларусь — это контакт первого уровня. Врачи предсказывают резкий рост заболеваемости в начале мая, после всего пасхального цикла от Вербного воскресенья до Радуницы. Лукашенко тем временем объявляет 25 апреля общереспубликанский субботник, к 9 Мая в Минске уже сооружают трибуны для парада, а государственные медиа вместе с чиновниками по-прежнему рассказывают, что в Беларуси никакой эпидемии нет.

Один из тех, кто противостоит государственной доктрине отрицания эпидемии, — известный драматург и сценарист Андрей Курейчик, чей папа лежит в 4-й минской городской клинической больнице с коронавирусом.

Это Курейчик был автором сценария «Елок», «Любови-моркови», «Движения вверх», так что с фантазией у него все в порядке. Но такой уровень вранья даже он не мог себе представить.

Месяц назад Андрей Курейчик начал вести YouTube-канал «Карантиноблог», где рассказывает, какая в действительности ситуация с коронавирусом сложилась в Беларуси.

— Андрей, вы начали вести свой «Карантиноблог» еще до того, как заболел ваш папа. Почему вы все-таки решили начать вести этот блог?

— Коронавирус застал меня на Берлинском кинофестивале. В то время как десятки тысяч людей со всех стран мира собрались на праздник кино, полыхнуло в Северной Италии. Закрылись Милан и Бергамо.

Возвращаясь в Беларусь, я уже понимал беспрецедентный характер происходящего. А в Беларуси царил шутливый настрой: «Да расслабься. Это просто очередное ОРВИ. Опасности никакой». Понимая, что наша власть никогда не будет вести себя перед народом ответственно, я принял решение по мере сил рассказывать о происходящем в блоге. К сожалению, все, о чем я говорил, сбылось. Беларусь стала полем настоящей биологической войны.

— Вы ставили перед собой какую-то конкретную задачу — чего должен добиваться ваш блог?

— Основные темы, которые я пытаюсь прояснить: почему нужен карантин, несмотря на то, что он наносит серьезный урон экономике. Почему практически все страны мира — разные по политическим режимам, экономическому развитию, идеологии и религии — тем не менее пришли к карантину как форме реагирования на пандемию.

Беларусь — единственная страна в мире, которая не приняла вообще никаких мер против распространения вируса.

Власти неоднократно заявляли, что не рассматривают COVID-19 как серьезную угрозу. Я пытаюсь убедить людей в том, что карантин — это единственный вариант не довести все до биологической катастрофы.

— Не сомневаюсь, что здешние братья и сестры «ольгинских троллей» реагируют на ваш YouTube-канал. Как они пытаются вас опровергать?

— Есть два заблуждения, которые чаще всего звучат в оправдание Лукашенко. Первое: бесконтрольное распространение вируса приведет к коллективному иммунитету.

Это утверждение не подтверждается практикой. Ни от одной серьезной инфекции — гепатита, малярии, ВИЧ, оспы, кори, туберкулеза, ветрянки, коклюша, тифа, чумы, гриппа и так далее — человечество не смогло выработать коллективный иммунитет путем простого «переболевания».

Всегда иммунитет создавался вакцинацией, и без прививок этот путь не работает. Второе: в результате карантина будет голод, который унесет больше жизней. Мы переживали множество экономических кризисов: и 1991 год с дефицитом и карточками, и 1998-й, и 2008-й — нигде голода не было.

Единственные случаи массового голода в ХХ веке были зафиксированы в результате действий тоталитарных режимов: сталинского — голодомор, маоистского в Китае, режима красных кхмеров в Камбодже, африканских тоталитарных режимов, режима трех поколений Кимов в Северной Корее.

И это никак не было связано ни с экономическими кризисами, ни с пандемиями. В то время как карантин показал свою эффективность и позволил снизить количество смертей и заболевших во всех основных очагах вируса в мире. А в Ухане, на Тайване, в Южной Корее — практически победить эпидемию.

— Как заболел ваш папа?

— Он как «чернобылец» и пенсионер получил путевку в санаторий МВД во второй половине марта. Я предупреждал его о риске, но он все равно поехал. Официальная пропаганда убеждала в безопасности.

Вскоре в больницу забрали его соседа по столу, пенсионера из Витебска, с двусторонней пневмонией и признаками коронавируса, но мер при этом никаких принято не было.

Естественно, в итоге перезаразилось огромное количество постояльцев. Список контактов был несколько десятков человек. У папы поднялась температура, ему диагностировали ангину. Только в Минске выяснилось, что он привез с собой коронавирус.

Все это время он ездил на общественном транспорте, контактировал с людьми.

Санаторий после их отъезда так и не закрыли, хотя очевидно, что это биологическая бомба.

— В каких условиях он находится? 4-я больница перепрофилирована под коронавирус, и там наверняка больных больше, чем коек?

— Папа этого не знает, их не выпускают из палаты. Выходить в коридор нельзя. Но под окном очень много скорых, и врачи выглядят очень уставшими.

Очевидно, при существующем приросте больных система перегружена.

Судорожные действия властей по выписке людей с COVID-19 и пневмониями домой, экстренный перевод из районных в областные больницы, мухлеж со статистикой — все это говорит о том, что в Беларуси ситуация значительно хуже, чем у соседей. Это показывают и цифры: число заболевших в Беларуси уже в 4 раза больше на душу населения, чем в Украине, и более чем в 2 раза больше, чем в России. И это явно приуменьшенные данные.

— Что вы думаете о тех, кто на Пасху пошел освящать куличи и бдеть в церкви? Это глупость, безответственность или действие государственной пропаганды?

— Государство, прежде всего, создано для обеспечения общественной безопасности. Защита жизни и здоровья граждан должна быть приоритетом и перед экономическими, и перед политическими интересами.