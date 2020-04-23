Врач из Столбцов: Только за одну ночь умерли пять человек 2 23.04.2020, 15:38

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Фото: «Радыё Свабода»

В больнице 17-тысячного города уже 100 пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Все отделения районной больницы заполнены пациентами с COVID-19 и пневмонией. Вспышка в районе настолько сильная, что больных развозят в другие районы. В ближайшие дни в Столбцах ожидают помощи врачей из Минска, передает «Радыё Свабода».

Столбцы находятся в 70 километрах от столицы. Ситуацию в райцентре, где проживает около 17 тысяч человек, называют одной из самых острых в Минской области.

Еще на прошлой неделе главный врач районной клиники Светлана Глебко рассказала, что на базе ее учреждения открыли больницу на 134 места. Однако от того, что количество пневмоний не уменьшается, пациентов приходится перевозить в больницы соседних районов.

Самой Светланы Глебко нет на рабочем месте. Так журналистам сказали в приемной главврача. Администрация больницы отказалась комментировать ситуацию.

«В реанимации вместо двух постов сейчас четыре»

Позапрошлой ночью в больнице был зафиксирован антирекорд - 5 человек умерли от пневмонии и COVID-19. Еще один человек из Столбцов скончался в больнице в Слуцке.

«Каждый день кто-то умирает. Обычно один или два. Три дня назад трое умерли. Но со вторника на среду аж пятеро. Три женщины и двое мужчин. Нестарые люди - от 53 до 65 лет. Это происходит слишком быстро», - сказал медицинский работник районной больницы.

Все отделения больницы заполнены больными пневмонией. В реанимации вместо двух постов сейчас четыре. Аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) пациентам хватает, их вовремя доставили из Минска. Хирургическое отделение сейчас «чистая зона».

«Сейчас под аппаратом находятся 12 человек. На пятом этаже также подключают кислород пациентам в каждую палату. Второй и четвертый этажи полностью закрыты, там COVID-19», - говорит врач.

Но есть большая проблема с тестами. Сделать их, даже имея симптомы, очень сложно. Некоторые ждут неделю, пока больница согласится взять мазок.

С целью профилактики коронавирусной инфекции с 21 апреля по 8 мая больница приостановила работу медицинской комиссии для водителей, а также отделения дневного стационара. Школа материнства ведется в интернете.

На днях заболел молодой хирург. Его отправили в больницу в Минске.

Как выяснили журналисты, скоро со столицы должны приехать реаниматологи, чтобы помочь врачам в Столбцах.

Вчера похоронили как минимум четырех в закрытых гробах. Сегодня хоронят шестерых.

В свидетельствах о смерти врачи пишут пневмонию или другие сопутствующие хронические заболевания.

«Но врачи между собой говорят, что понятно, какая настоящая причина, - говорит одна из врачей. – Прошлой ночью умер 52-летний инженер одного из предприятий. Так у него были и COVID-19, и пневмония». Журналистам удалось связаться со знакомыми умершего. Он работал в местном филиале электросетей. По их словам, мужчина заболел пару недель назад.

«Последние две недели Олег был на ИВЛ, на днях его ввели в искусственную кому, но его организм не справился. Из электросетей люди болели и раньше, некоторых уже выписали, лежали с воспалением легких. Считалось даже, что диспетчеров перевезли на одну из баз отдыха под Столбцами, чтобы не было контактов. Представьте, что будет, если энергетический сектор останется без квалифицированных рабочих. Несвиж и Дзержинск зависят от столбцовских сетей».

Сейчас в тяжелом состоянии находится второй работник этого предприятия.

Сегодня в Столбцах похоронили женщину, которая умерла с положительным тестом на COVID-19. Заболевание подтвердил третий тест, первые два были отрицательными. Прощание состоялось в костеле в Столбцах.

Только троим людям разрешили присутствовать на панихиде. Остальная часть семьи наблюдала за похоронами через забор кладбища. Родственники сообщили, что она находилась под аппаратом ИВЛ две недели.

«По крайней мере, тот факт, что она боролась за жизнь так долго, говорит о том, что она была сильной женщиной», - сказал один из родственников.

Как стало известно журналистам, владелец одного из ритуальных агентств попал в больницу с воспалением легких вместе со своей женой.

Просили провести субботник на рабочем месте, но идею проигнорировали

В городе чаще можно увидеть очереди на расстоянии, людей в масках. Многих детей родители оставили дома, не пустили в школу. Домашние задания ученики высылают электронной почтой. В некоторых классах учатся всего несколько человек.

Некоторые фирмы в городе уже приспосабливаются к новым реалиям. Специалисты местной газовой компании выезжают только в экстренных случаях. До конца мая им запрещено выезжать на другие вызовы.

Несколько случаев COVID-19 были подтверждены в ГАИ, сотрудники идут на больничные.

Аналогичная ситуация и на филиале Минского моторного завода, крупнейшего предприятия города. Там известно по крайней мере о трех случаях коронавируса.

«Со следующей недели будут выходные, возможно, до 11 мая. Обрабатывают места пользования хлоркой, многие в масках, дозаторы с антисептиком» - рассказал рабочий завода.

Тем временем город готовится к субботнику. Местные власти не собираются его отменять, несмотря на то, что коронавирус был подтвержден у одного из заместителей председателя райисполкома, сообщили сразу несколько источников.

«Обращений о помощи на похороны стало в разы больше. Настроения в исполкоме очень грустные, но в субботу приказывают все равно идти. Было предложение провести его на рабочих местах, а не на улице, но руководство проигнорировало эту идею», - поделился сотрудник исполкома.

Райисполком: субботник добровольный

Субботник состоится, сообщила заместитель главы идеологии исполкома Светлана Жибуль. По ее словам, он добровольный и будет следовать всем рекомендациям врачей, соблюдая дистанцию.

«Если это пандемия, это не значит, что нельзя даже убрать двор. Это же может продолжаться и до июня. Когда человек выйдет к воротам или во двор предприятия, что произойдет? Руководители предприятий отвечают за здоровье работников, дистанция будет между ними 1,5-2 метра. Никто не будет в одном зале. Все будут на безопасном расстоянии. Мы и на работе все в перчатках, в масках, есть антисептик, моем руки каждые полчаса. Но главное, если человек не хочет идти на субботник, его никто не заставит».

Но само здание райисполкома обработали и на всякий случай туда пускают только его сотрудников. Неуполномоченным вход запрещен. В случае острой необходимости посетитель может пригласить сотрудника по телефону ко входу.

В тяжелой ситуации местной больнице помогают государственные и негосударственные организации и инициативы, в том числе местное отделение «Белорусского союза женщин» и профсоюзные организации.