Фараон решил забрать с собой всю свою свиту? 3 Анастасия Зеленкова

23.04.2020, 15:51

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Фото: belta.by

Вот она — так называемая верхушка власти.

Вся как на ладони! И во главе он — тот самый бесстрашный Лукашенко, который не боится вируса и, что самое главное, даже успел пересечься с заболевшим.

Последнее особенно впечатляет: то есть, после того, как узнал о контакте с заразившимся, Александр Григорьевич собрал на совещание всех. Ну просто всех-всех-всех!

Это вообще как понимать? Ладно, для своего здоровья Лукашенко не видит никакой угрозы. Но причем здесь остальные? Да еще, судя по седым головам на фото, самых немолодых посадили поближе к нему. Ничего не скажешь, верх гуманизма и человеколюбия!

И ведь что удивительно, даже сам Лукашенко публично не отрицает угрозу вируса для пожилых и больных людей. Тогда что это за массовое «жертвоприношение»?

Кстати, если на то пошло, то и Александр Григорьевич — не юный атлет. Но с ним хотя бы все понятно. Он выбрал свою стратегию и знает, ради чего рискует. Для него что жизнь, что власть — все едино.

Но другие? Их ему не жалко? Или фараон решил забрать с собой в мир иной и всю свиту?

Ведь, казалось бы, ничего не мешало Александру Григорьевичу провести совещание по селектору. Не рухнул бы мир и белорусская экономика, если бы отпраздновавший 66-летие полторы недели назад глава КГК Анфимов, узнал про дележ денег чайной ложкой откуда-нибудь из своего кабинета. Ну что вы! Для такого важного заявления понадобилось его личное присутствие! А также еще трех десятков высших должностных лиц, губернаторов и помощников Лукашенко.

Нет, конечно, мы желаем только крепкого здоровья нашим дорогим руководителям. Но интересно: а им самим-то не боязно? Каково это вообще сидеть рядышком с контактом, имитируя бессмертие? Ведь, заметьте, никто в очередной раз не надел маску, хотя наверняка все уже слышали о подозрительных связях главного хоккеиста.

Но страх показать свой испуг оказался выше инстинкта самосохранения. Такой вот парадокс: смелость, продиктованная невероятной боязнью. Или это просто проявление глупости по незнанию? Впрочем, и в том, и в другом случае – диагноз неутешительный. И это мы еще пока не про медицину.

Страшно, конечно, что эти самые люди сегодня руководят нашей страной. Они принимают решения и определяют курс. Хотя, с другой стороны, не все так мрачно. С таким подходом скоро в нашей стране может быть совсем новое руководство.

Анастасия Зеленкова, «Салiдарнасць»