В минской тюрьме на Окрестина находятся десятки зараженных коронавирусом 3 23.04.2020, 16:14

3,423

У освободившегося арестанта врачи подтвердили COVID-19.

СМИ уже писали о вспышке «пневмонии» в центре изоляции правонарушителей и в изоляторе временного содержания, которые находятся на улице Окрестина в Минске, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь». Сегодня с ними связался Владимир, бывший арестант, который покинул ЦИП 21 апреля. Сейчас он находится в 5-й городской клинической больнице Минска. Диагноз – коронавирус. Разговор с Владимиром был очень короткий, так как ему сложно говорить.

- Расскажите, как вы попали в больницу?

- Я сейчас в 5-й больнице, в палате №9 на третьем этаже. Коронавирус подтвержден тестом. Заразился где-то 17 апреля, когда попал в тюрьму на улице Окрестина. Сегодня стало трудно дышать и температура под 40.

- Когда у Вас брали тест?

- 21 апреля, когда мне удалось сбежать с работы, на которую отправляют арестантов. Я сразу пошел в свою поликлинику №18 в Серебрянке, сделали тест, дали укол, отправили домой. Потом стало плохо ночью, чуть не задохнулся во сне. Мама вызвала "скорую". Температура уже шестой день.

- Сколько человек с вами в палате?

- 10 человек, людей море. Многие не ходят, кто-то с трубками лежит.

- Сколько человек в тюрьме на Окрестина с симптомами? Сколько из них уже вышло? Многие ли собираются обратиться к врачу?

- Десятки зараженных. Кашляют все почти. Смотрите сами: 25 камер, примерно 200 человек, значит. Максимум дают 15 суток и каждый день поступают новые. Сейчас выйдет на свободу камера №11 их там десять человек больных. А мои сокамерники уже вышли. Это Слепянка, Шабаны, Чижовка, Сосны. Там говорят: лечитесь после освобождения. В ЦИП лечить нечем. Анальгин, парацетамол и аспирин – все, что есть.