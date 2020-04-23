SpaceX ради астрономов сделает спутники Starlink менее яркими 1 23.04.2020, 16:20

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Многие из них перейдут на более высокие орбиты и развернут солнечные панели к Солнцу.

Спутники связи Starlink очень хорошо видны в ночном небе из-за угла солнечных панелей, отражающих свет; SpaceX работает над решением проблемы излишней яркости аппаратов. Об этом со ссылкой на основателя компании Илона Маска сообщает TechCrunch, пишет meduza.io.

На спутники, мешающие наблюдениям, жаловались астрономы. SpaceX 22 апреля запустила очередную группу аппаратов, после чего их стало 422.

Многие из них перейдут на более высокие орбиты и развернут солнечные панели к Солнцу. Это сделает их менее заметными для невооруженного глаза, но создаст световое загрязнение, мешающее наблюдению далеких объектов.

Пока что, по словам Маска, SpaceX скорректирует угол солнечных панелей на аппаратах. В дальнейшем спутники оснастят «зонтиками» из материала, прозрачного для радиоизлучения и позволяющего снизить интенсивность отражаемого спутниками света.