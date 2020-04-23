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Версия Минздрава: В Беларуси 8022 человека заразились коронавирусом

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  • 23.04.2020, 16:21
  • 16,669
Версия Минздрава: В Беларуси 8022 человека заразились коронавирусом

Циничная ложь о количестве умерших просто зашкаливает.

Минздрав заявил, что в Беларуси зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19. За сутки зафиксирован 741 новый случай заболевания. Реальное количество умерших Минздрав скрывает, заявив что количество умерших всего 60 человек, а за последние сутки в стране скончались якобы лишь два человека.

Циничная ложь белорусского министерства просто зашкаливает. Особенно на фоне новостей о происходящем в Столбцах, где только за последнюю ночь умерли пять человек.


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