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Ученые предложили людям заменить пищевую соль в рационе

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  • 23.04.2020, 16:33
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Ученые предложили людям заменить пищевую соль в рационе

Это поможет здоровью сердца.

Исследование показало, что в целом эффект снижения артериального давления от замены соли может предотвратить около 208 000 смертей из-за инсульта и 175 000 из-за болезней сердца. Кроме того, согласно оценкам, это предотвращает около 743 000 не смертельных сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает уровень хронической болезни почек примерно на 120 000 в год, пишет «Популярная механика».

Потребление калия в Китае низкое, а натрия, наоборот, значительно выше рекомендуемых количеств. В основном потребление соли происходит за столом, дома. Таким образом, замена этого продукта является перспективной стратегией снижения артериального давления и связанных с ним заболеваний в Китае, где в 2015 году более двух миллионов смертей были связаны с повышенным артериальным давлением.

Употребление слишком большого количества соли повышает кровяное давление, что является одним из серьезных факторов преждевременной смерти от инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам, во всем мире избыточное потребление соли ежегодно приводит к примерно трем миллионам смертей.

В Китае потребление натрия более чем в два раза превышает рекомендованный ВОЗ предел, и почти половина китайцев в возрасте 35−75 лет имеют высокое кровяное давление. 30% смертельных инсультов у китайцев в возрасте до 70 лет связаны с высоким потреблением натрия.


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