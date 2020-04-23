В доме-интернате для детей-инвалидов на Могилевщине коронавирус у 23 человек 5 23.04.2020, 16:47

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Cитуация просто критическая.

Вспышка коронавируса зарегистрирована в Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Учреждение находится в Глусском районе Могилевской области. Об этом сообщил ирландский телеканал RTE со слов председателя Международного фонда "Дети Чернобыля" Ади Рош, которая 20 лет занимается помощью интернату, сообщает "Еврорадио".

Рош назвала ситуацию критической и заявила, что некоторые дети "уже сильно больны". По ее сведениям, коронавирусом заболело как минимум 13 детей и 10 сотрудников дома-интерната. Воспитанникам интерната заражение несет большой риск, так как у них тяжелая инвалидность с низким иммунитетом, а также ряд генетических нарушений. "Их шансы на выживание будут очень низкими", — говорит Рош.

Она добавляет, что в детском доме нет лекарств. Директор учреждения обратился в благотворительный фонд за обезболивающими, лекарствами от кашля и дезинфицирующими средствами.

В Весновском детском доме-интернате — 174 ребенка и подростка. Фонд "Дети Чернобыля" помогает им последние 20 лет.