Королевство кривых зеркал 2 Telegram-канал «СерпомПо»

23.04.2020, 17:00

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Цены на бензин в мире падают, а у россиян – растут.

Цены на бензин за последний год упали в 1,5 раза.

Нет, это не у россиян, — в США: с $2,8 до $1,8 за галлон.

А у россиян — с начала этого года бензин подорожал на 0,4%, хотя цены на нефть рухнули в 3 с лишним раза.

Это невозможно объяснить падением рубля — доллар у нас подорожал менее, чем на 1/4. То есть по рыночным законам падение цен на бензин в 1,5-2 раза было бы вполне закономерным.

«Снижения никакого, к сожалению, не будет. Но он прямо сказал: «Я лично против…», — так рассказывал лидер сраведливороссов Миронов о видеоконференции министра энергетики Новака с лидерами думских фракций 22 апреля. Это Новак говорил думским старцам о ценах на бензин.

И почему он против? Как-то забыл объяснить.

Может, потому что государство заинтересовано в высоких ценах на бензин? Ведь оно получает в бюджет 30% от цены бензина. В нынешних 45 рублях за литр — 13,5 рублей налоги.

Интересы государства и нефтяников в поддержании высоких цен тут совпадают. Они рука об руку делают все, чтобы не дай бог, эти цены не упали. После скандала 2018 года со скачком цен на бензин правительство придумало некий «демпфер», с помощью которого отрезало российский рынок от мирового (допотчисления или, наоборот, выплаты нефтяникам при большой разнице мировых и внутренних цен на нефтепродукты. По идее это должно делать одинаково выгодными для нефтяников поставки на импорт и внутри страны).

Сейчас механизм демпфера приносит бюджету лишний 1 триллион рублей (при цене нефти $20/барр), по заявлению Новака. Т.е. доходами от завышенных внутренних цен на бензин нефтяники делятся с бюджетом. И бюджет не хочет терять эту кормушку и допускать снижение цен.

А в итоге?

Импортный бензин (в опте, с учетом транспортных и налоговых расходов) стоил в начале апреля 25,7 руб/литр — на треть ниже, чем российский — 38,8 руб/литр. Кажется, рынок заставит российских нефтяников снизить цены? Не тут-то было. Правительство спешит им на помощь — вводит запрет на импорт дешевого бензина.

Объясняется это, конечно, заботой о развитии отечественного нефтепрома, сохранении им рабочих мест, рыночной доли и т. п. А по факту — государство залезло в карман ко всем автомобилистам и вообще всем россиянам, потому что транспортные издержки есть в каждой цене на каждый продукт или товар…

Такой у нас уродский рынок. Бензиновые цены жестко контролируются правительством, и оно не даст им снижаться. И думцы воспринимают такие откровения как должное, как истину в последней инстанции, даже не пытаясь поправить зарвавшегося министра…

Какое-то королевство кривых зеркал.

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