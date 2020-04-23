закрыть
23 апреля 2020, четверг, 19:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Лукашенко о поддержке бизнеса: Никто никому ничего не даст

47
  • 23.04.2020, 17:07
  • 8,340
Лукашенко о поддержке бизнеса: Никто никому ничего не даст

Вирусы у нас не летают, а значит их нет, поэтому и бизнесу помогать не за чем.

Говорил он об этом крайне эмоционально. Видимо, настолько эмоционально, что госагентство БелТА вначале напечаталл его спитч, а после удалило, пишет belaruspartisan.by.

"Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет", - заявил Лукашенко во время сегодняшнего совещания, когда речь зашла о поддержке бизнеса.


популярное за неделю

Мнение

Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников