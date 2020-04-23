Лукашенко о поддержке бизнеса: Никто никому ничего не даст 47 23.04.2020, 17:07

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Вирусы у нас не летают, а значит их нет, поэтому и бизнесу помогать не за чем.

Говорил он об этом крайне эмоционально. Видимо, настолько эмоционально, что госагентство БелТА вначале напечаталл его спитч, а после удалило, пишет belaruspartisan.by.

"Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет", - заявил Лукашенко во время сегодняшнего совещания, когда речь зашла о поддержке бизнеса.