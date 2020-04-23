«Ее очень любили дети» 15 23.04.2020, 17:11

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В Минске от коронавируса умерла воспитательница детского сада.

«Когда пару недель назад нам сообщили, что у нашей воспитательницы коронавирус, мы верили: все будет хорошо, — не может сдержать слез Кристина, мама 5-летнего мальчика. — А вчера нам сказали, что нашей воспитательницы больше нет», пишет tut.by.

Воспитательница, о которой говорит Кристина, работала в одном из детских садов Минска. Ей было немногим за 50. Родители просят не называть ее имени и сад, но не сказать добрых слов о своей воспитательнице они не могут.

— Когда нашу воспитательницу в тяжелом состоянии положили в больницу с коронавирусом, а потом перевели на ИВЛ, мы до последнего верили: с ней все будет хорошо. Мы не могли надеяться на другое, — говорит Кристина. — Но ее не стало. Я не знаю, была ли у нее пневмония… Она была чудесным человеком, очень хорошим воспитателем, которого любили дети. Она была очень родным нам человеком. Красивой, вежливой, интеллигентной женщиной.

Кристина говорит, что от всех родителей группы хочет выразить соболезнования семье и родным своей воспитательницы.

— Хотя никакие слова сейчас никого не утешат… — говорит она. — У нас продолжают работать сады и школы, а в них трудятся специалисты, находящиеся в группе риска. Да, мы как родители можем не водить туда детей, но учителя и воспитатели не могут не ходить на работу.

В саду о коллеге тоже говорят много теплых слов.

— Она давно работала в нашем саду. Это очень высококвалифицированный педагог. Она всегда разговаривала с детьми как с равными, и дети ее очень любили, понимали и слушали, — описывает сотрудницу заведующая детским садом. — В коллективе ее уважали, она была членом аттестационной комиссии.

Заведующая вспомнила такой случай: когда воспитательница выпускала одну из групп, на утреннике родители сами сочинили и спели ей песню. И повторяли, что их воспитательница самая лучшая.

— Этот человек достоин благодарности со всех сторон.