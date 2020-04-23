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США призвали Китай закрыть рынки, где продаются продукты из диких животных

  • 23.04.2020, 17:21
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США призвали Китай закрыть рынки, где продаются продукты из диких животных
Майк Помпео
Фото: Reuters

На одном из таких рынков могла начаться пандемия коронавируса.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США призвали Китай навсегда закрыть рынки, где продаются продукты из диких животных, сославшись на связь этих рынков с зоонозными заболеваниями, пишет «Голос Америки».

Считается, что новый коронавирус возник на рынке в китайском Ухане в конце прошлого года.

«Учитывая прочную связь между незаконной продажей диких животных на таких рынках и зоонозными заболеваниями, США призвали КНР навсегда закрыть рынки, продающие сырые продукты из диких животных и все рынки, которые незаконно торгуют продуктами из диких животных», – говорится в заявлении Помпео, распространенном в среду.


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