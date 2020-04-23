Белорус, застрявший во Вьетнаме: Эвакуация стоит 1235 долларов 14 23.04.2020, 17:30

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Александр Позняк

Вернуться в Беларусь молодой человек должен был 19 марта.

Житель Гродно Александр Позняк прилетел во Вьетнам в начале января, обратный билет был куплен на 19 марта. Но из-за карантина, введенного в стране, белорус не может выбраться на родину. Ему предложили заплатить за эвакуацию 1235 долларов, но, говорит, для него, инвалида 2 группы, это огромная сумма, таких денег в семье нет, пишет tut.by.

— Надежда умирает последней, поэтому я вынужден просить о помощи неравнодушных людей, — обращается к читателям житель Гродно Александр Позняк. — Застрял один в чужой стране без медицинской помощи и денег.

Уже больше трех месяцев он находится во Вьетнаме. По рассказу Александра, в страну он прилетел 12 января на лечение, билеты в обе стороны стоили чуть больше 400 долларов.

— Я был счастлив приехать сюда на лечение, уже четыре года у меня диагноз «комплексный регионарный болевой синдром с вовлечением левой ноги, наличием стойкого болевого синдрома, амиотрофического синдрома. Миелит». Это значит, что меня постоянные сильные боли в левой ноге, спине, потеря чувствительности в левой части тела. Мне советовали сменить климат, а еще во Вьетнаме нашелся корейский врач. Он многих поставил на ноги благодаря мануальной терапии и иглоукалыванием, — рассказывает Александр. В редакцию он прислал копию удостоверения инвалида и заключения врача.

Вернуться в Беларусь молодой человек должен был 19 марта, но из-за распространения коронавируса и карантина его билет был аннулирован, деньги авиакомпания не вернула. По подсчетам Александра, лечение обошлось в 3500 долларов, денег больше не осталось. Эту сумму ему помогли собрать неравнодушные люди: четыре года назад, узнав о своей болезни, Александр открыл благотворительный счет. Дважды за собранные деньги он ездил на лечение в Россию и впервые прилетел во Вьетнам.

— Кроме того, заканчиваются обезболивающие лекарства, достать их все сложнее, и стоят они дорого. Сейчас во Вьетнаме карантин, закрыты все заведения, работают только магазины с товарами первой необходимости, запрещено собираться в одном месте больше двух человек, выходить на улицу без масок на лице, за это полагается штраф, — отмечает Александр Позняк.

На странице в Facebook посольства Беларуси во Вьетнаме говорится, что сейчас «прорабатывается вопрос организации вывозных коммерческих рейсов». Ориентировочная стоимость билетов Бангкок — Минск — 950 долларов, Хошимин — Минск — 1235 долларов.

«Срок для добровольной уплаты гражданином суммы возмещения — не позднее 31 декабря 2020 года. Обращаем внимание, что решение об организации рейсов будет принято исходя из количества заявившихся граждан по каждому маршруту. (…) Обращаем также внимание, что при наличии свободных мест на рейсы будут приниматься граждане иностранных государств, желающие вернуться в страну гражданской принадлежности через Республику Беларусь. На иностранных граждан условия по отсрочке платежа не распространяются», — говорится в сообщении посольства Беларуси во Вьетнаме.

— Для меня эта сумма неподъемная, я инвалид второй группы, не работаю, пенсия 190 рублей. Из родных — мама, но она сама больна и не может помочь финансово. Не могу позволить себе эвакуацию, если возьму билет в рассрочку, нужно будет каждый месяц выплачивать по 200 долларов. Но где мне с моей пенсией взять такие деньги? А нужно еще жить, есть и покупать лекарства, — говорит Александр Позняк.