В УЕФА приняли важное решение по перенесенному Евро-2020 23.04.2020, 17:55

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Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В УЕФА объявили о решении не переименовывать Евро-2020, который был перенесен на 2021 год из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, пишет «Апостроф».

"После переноса Евро-2020 на лето 2021 года и тщательных обсуждений с партнерами, исполнительный комитет УЕФА принял решение, что турнир по-прежнему будет называться Евро-2020. Это решение позволит сохранить первоначальное видение турнира, который приурочен к 60-летию чемпионата Европы по футболу (1960–2020 гг.). Кроме того, это послужит напоминанием о том, как вся футбольная семья собралась вместе, чтобы отреагировать на чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19, а также на те трудные времена, которые Европа и мир пережили в 2020 году. Это решение позвонит не создавать огромное количество отходов, так как множество брендированных материалов на данный момент уже изготовлены. Изменение названия турнира повлекло бы за собой уничтожение и воспроизведение данных изделий", - сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в УЕФА прокомментировали рекомендацию ВОЗ воздержаться от футбола еще на 1,5 года.