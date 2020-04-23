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В пятницу в Беларуси ожидается до +20 градусов

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  • 23.04.2020, 18:01
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В пятницу в Беларуси ожидается до +20 градусов

Днем местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 24 апреля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный умеренный, днем — порывистый.

Ночью будет 1-7 со знаком "плюс", в отдельных районах по югу от 0 до -2. Днем ожидается 12-18 тепла, по юго-западу воздух прогреется до +20.


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