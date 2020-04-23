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Украинский гигант «Мрия» установил очередной рекорд

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  • 23.04.2020, 18:09
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Украинский гигант «Мрия» установил очередной рекорд
Самолет встретила делегация украинских чиновников
фото: ГП "Антонов"

Его планируют зафиксировать в книге рекордов Гиннеса.

Украинский самолет АН-225 "Мрия" в четверг, 23 апреля, доставил в Киев рекордное количество товаров медицинского назначения, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

На аэродроме "Мрию" встретили президент Украины Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и другие уполномоченные лица.

Самолет доставил в Украину около 1300 кубических метров груза (максимальная грузоподъемность "Мрии" - 250 тонн). Рекорд планируют зафиксировать в книге рекордов Гиннеса.

Ранее медицинские средства для борьбы с эпидемией коронавируса в Украину привозили "Боинги". В частности, эти самолеты доставляли из Китая гуманитарный груз дезинфектантов, масок, перчаток, аппаратов ИВЛ и других средств.

При этом Boeing значительно уступают грузоподъемностью украинской "Мрии", чтобы привезти необходимое количество груза, нужно большее количество рейсов.


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