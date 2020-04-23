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Мозырских нефтяников тайно отправляют в эпицентр коронавируса?

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  • 23.04.2020, 18:13
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Мозырских нефтяников тайно отправляют в эпицентр коронавируса?

Командировка под секретом.

Несмотря на то, что Минздрав перестал давать информацию о количестве заражений коронавирусом в конкретных регионах и городах, Витебская область все еще лидирует в числе инфицированных. Но это не мешает некоторым предприятиям направлять своих работников в командировки в Витебскую область. В редакцию belsat.eu обратились работники Мозырского филиала предприятия «Гомельтранснефть Дружба», которых заставляют ехать в эпицентр COVID-19.

Федор (имя изменено) – трубопроводчик линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь». Мужчину беспокоит приказ руководства ехать в командировку в Витебскую область. По словам мозырянина, он с коллегами должен подписать документ о неразглашении тайны.

«Нам сказали, что нужно подписать такую расписку. Не думаю, что кто-то хочет ехать в нынешней ситуации. Но у нас как: что-то не нравится – за забор. У всех кредиты, семья. если прикажут – надо будет ехать. С работой сейчас тяжело».

Нефтяников отправляют в Новополоцкий район на вахту по 15 дней. Такой проект рассчитан на полгода. После командировки работник должен отбыть 15-дневный домашний карантин, говорит наш собеседник. Федор возмущен, что может заболеть или стать носителем вируса и привезти заразу жене и детям.

Работникам Мозырского филиала предприятия «Гомельтранснефть Дружба» не говорят, чем они будут точно заниматься. По словам Федора, Гомельский и Новополоцкий филиалы объединили и скорее всего их отправляют опрессовывать нефтепровод (проверка участка нефтепровода давлением на герметичность и прочность – Прим.).

«Я даже точно не знаю, что мы будем там делать. Видно, что руководство безразлично к нам».

22 апреля в первую вахту выехали водитель и трубопроводчик. Belsat.eu связался с командированными работниками, но они неохотно рассказывали о поездке. Нам они не подтвердили, что подписали документ о неразглашении тайны.

«Я не знаю, почему нас сейчас направили. Никто не спрашивал, хочешь ехать или нет. Приказали – поехали. О возвращении домой еще не думали. Повсюду такая же ситуация с вирусом. Если бы я не захотел ехать, то не знаю, что бы на работе было».

«Белсат» попытался выяснить ситуацию у генерального директора предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Олега Борисенко: его телефон недоступен. Помощница руководителя сказала, что вопросом командировок не занимается и информации не имеет. Заместитель генерального директора по социальным вопросам и идеологической работе Андрей Петренко от комментариев отказался.


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