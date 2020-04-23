Аргентина на грани дефолта 3 23.04.2020, 18:23

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У страны уже нет возможности привлекать средства на финансовых рынках.

Правительство Аргентины отказалось выплатить в срок - 22 апреля - проценты по трем выпускам государственных облигаций в иностранной валюте на общую сумму около половины триллиона американских долларов. Но Минэкономики намерено использовать месячный льготный период уплаты процентов, продолжая, при этом, переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации долга, пишет zn.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.

Газета подчеркивает, что из-за этого уже в мае Аргентина может объявить об очередном дефолте, хоть Минэкономики и уверяет в выплате по долгу, "несмотря на сложные экономические условия в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19".

Такое решение было ожидаемым, продолжает газета, учитывая, что неделю назад министр экономики Мартин Гусман показал план реструктуризации госдолга Аргентины, который, по его оценкам, должен снизить долговую нагрузку Аргентины более чем на 40 миллиардов долларов.

Такое предложение правительства держателям госбумаг предусматривает отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 года и основной суммы долга до 2026 года при списании 62% купонных выплат на общую сумму 38 миллиардов долларов и 5,4% суммы основного долга на 3,6 миллиарда.

Три группы держателей аргентинских облигаций отклонили предложение властей о реструктуризации. Они считают, что на плечи иностранных кредиторов ложится непропорционально крупная нагрузка по корректировке госдолга Аргентины. Многие из небольших инвесторов также не приняли предложение властей Аргентины.

Глава Минэкономики сказал, что отказ кредиторов был ожидаемым и вызван их желанием надавить на правительство Аргентины и получить более выгодные условия в рамках реструктуризации.

Хотя, по его словам, Аргентина уже "фактически находится в состоянии дефолта", не имея возможности привлекать средства на финансовых рынках.

Предложить держателям облигаций более выгодные условия "было бы безответственным, и мы не будем этого делать", сказал Гусман в ходе выступления на радиостанции El Destape.