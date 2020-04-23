Власти хотят, чтобы белорусские школьники учились в субботу 8 23.04.2020, 18:47

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Родители не пускают их в школы даже в будние дни.

25 апреля у белорусских школьников будет обычный учебный день.

Как сообщает пресс-служба Минобразования в своем Telegram-канале, школьники будут учиться за понедельник, 27 апреля — день перед Радуницей.

В связи с распространением коронавируса школьные каникулы в Беларуси в этом году длились три недели вместо одной. Начать четвертую школьную четверть распорядился Александр Лукашенко. Также он сообщил, что школьники будут полноценно учиться по субботам и даже 1 мая — чтобы успеть пройти необходимую программу.