закрыть
23 апреля 2020, четверг, 19:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Мэру Праги выделили охрану из-за российской угрозы

  • 23.04.2020, 19:08
Мэру Праги выделили охрану из-за российской угрозы
фото с сайта: novosti.ua

Власти считают, что ему может угрожать опасность после сноса памятнику маршалу Коневу.

Мэру Праги Зденеку Гржибу выделили охрану в связи с возможной угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам представителя магистрата Праги Вита Гофмана, мэру Праги предоставили кратковременную полицейскую охрану. В то же время он не сообщил причину и подробности.

Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали две чешские больницы. Местные СМИ заявляли, что больницы столкнулись с попытками кибератак, но их удалось отбить. По данным источников, IP-адреса, с которых проводились атаки, ведут к Российской Федерации.


популярное за неделю

Мнение

Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников