Мэру Праги выделили охрану из-за российской угрозы 23.04.2020, 19:08

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Власти считают, что ему может угрожать опасность после сноса памятнику маршалу Коневу.

Мэру Праги Зденеку Гржибу выделили охрану в связи с возможной угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам представителя магистрата Праги Вита Гофмана, мэру Праги предоставили кратковременную полицейскую охрану. В то же время он не сообщил причину и подробности.

Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали две чешские больницы. Местные СМИ заявляли, что больницы столкнулись с попытками кибератак, но их удалось отбить. По данным источников, IP-адреса, с которых проводились атаки, ведут к Российской Федерации.