У вратаря «Аталанты» снова нашли коронавирус 1 23.04.2020, 19:17

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Фото: pianetamilan.it

Марко Спортьелло повторно заразился COVID-19.

Вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло во второй раз сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Впервые 27-летний итальянец сдал положительный анализ месяц назад, 20 марта. Позднее футболист сдал отрицательный тест, однако третий анализ вновь выявил наличие инфекции в организме Спортьелло.

Сообщается, что игрок чувствует себя хорошо и продолжает оставаться на карантине в доме в Ургнано, что рядом с Бергамо. В данный момент неизвестно, когда он сможет вернуться к тренировкам, — передает sport-express.ru.