Цена нефти начала расти после рекордного обвала 1 23.04.2020, 19:23

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной.

Вечером 23 апреля американская и североморская марки нефти начали резко дорожать, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

Так, по состоянию на 18.10 июньские фьючерсы эталонной марки североморской нефти Brent подорожали на 10,89% – до $22,86 за баррель (при этом накануне стоимость контрактов со сроком исполнения в июне падали ниже $16 за баррель впервые с 1999 года), передает gordonua.com.

Добываемая в Техасе WTI сейчас торгуется по $17,91 за баррель. Это на 23,06% выше, чем на момент закрытия торгов 22 апреля.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным). По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

Стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

При этом достигнутое в начале апреля соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья, сильного влияния на котировки не оказало. Как отмечало агентство Reuters, этого недостаточно, чтобы компенсировать переизбыток сырья на рынке.