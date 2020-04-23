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Коронавирус бушует в вузах Минска

  • 23.04.2020, 19:47
Коронавирус бушует в вузах Минска
Фото: bntu.by

Госпитализированы заболевшие студенты БГМУ, БНТУ и БГУ.

Новые случаи заражения Covid-19 в минских вузах. Госпитализированы заболевшие студенты БГМУ, БНТУ и БГУ, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Коронавирус обнаружен у студента Минского государственного машиностроительного колледжа. Все занятия для первого курса сегодня отменили", - пишет студент колледжа, являющегося филиалом Белорусского национального технического университета.

"21 апреля из общежития №6 Белорусского национального технического университета госпитализированы около 40 студентов. Среди зараженных - комендант общежития. Вчера брали тесты ещё у некоторых студентов – контактов 1 уровня, но всем не успели сделать, сегодня будут брать остальным. Почти у всех студентов болезнь протекает бессимптомно", - сообщает студент БНТУ.

"Еще 17 апреля пять студентов Белорусского государственного медицинского университета были возвращены в общежитие из двухнедельного карантина. Утром 18 апреля один из студентов вызвал скорую помощь, у него были все признаки коронавируса. Всех вернули обратно на карантин и повторно взяли тесты", - пишет студент БГМУ.

"В Юридическом колледже при Белорусском государственном университете у одной из преподавательниц двухсторонняя пневмония", - пишет один из преподавателей колледжа.

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