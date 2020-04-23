Несколько заводов «Белшины» останавливают работу 6 23.04.2020, 20:04

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Ранее сообщалось об обнаружении коронавируса у работников завода.

Несколько заводов компании «Белшина» останавливают работу. Об этом сообщили телеграм-каналу «Баста!» сотрудники предприятия.

«Завод сверхкрупногабаритных шин останавливается с 22 апреля, завод массовых шин – с 25 апреля. Завод крупногабаритных шин прекращает работу 27 апреля», - сообщает работник «Белшины». - На работу выходим только в середине мая».

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации 10 человек из комбината «Белшины».

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