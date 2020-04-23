закрыть
23 апреля 2020, четверг, 22:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Несколько заводов «Белшины» останавливают работу

6
  • 23.04.2020, 20:04
  • 3,320
Несколько заводов «Белшины» останавливают работу

Ранее сообщалось об обнаружении коронавируса у работников завода.

Несколько заводов компании «Белшина» останавливают работу. Об этом сообщили телеграм-каналу «Баста!» сотрудники предприятия.

«Завод сверхкрупногабаритных шин останавливается с 22 апреля, завод массовых шин – с 25 апреля. Завод крупногабаритных шин прекращает работу 27 апреля», - сообщает работник «Белшины». - На работу выходим только в середине мая».

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации 10 человек из комбината «Белшины».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников