В Швеции от коронавируса скончались уже более 2 тысяч человек 4 23.04.2020, 20:11

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Фото: Zuma / ТАСС

В Швеции уровень смертности выше, чем в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры.

В Швеции за время эпидемии коронавируса скончался уже 2021 человек, сообщает interfax.by со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны.

За сутки в стране зарегистрировали 84 летальных исхода, согласно статистике на сайте Worldometers.

Положительный тест на коронавирус сдали 16 тыс. 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек. Больше всего заболевших - 6,7 тыс. - выявлено в Стокгольмском регионе.

Напомним, Швеция не стала вводить жесткий карантин, как другие европейские страны, а ввела карантин только в школах и университетах. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.

СМИ и эксперты обращают внимание на то, что в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры, уровень смертности ниже, чем в Швеции.