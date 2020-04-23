Столбцы: больница переполнена, там и зампред райисполкома, и санврач района 8 23.04.2020, 20:17

6,773

Каждые сутки пациенты умирают в Столбцовской ЦРБ от «пневмонии».

— Да, все верно. Ситуация у нас в Столбцах тяжелая. И да, почти все отделения у нас в больнице переквалифицировали, — рассказывает «Еврорадио» сотрудница Столбцовской районной больницы. Больница переполнена, с больными COVID-19 работает даже отделение педиатрии. С 21 апреля там приостановлено проведение медкомиссии для водителей и работа дневного стационара.

В последнее время каждые сутки пациенты умирают в Столбцовской ЦРБ от пневмонии. По информации «Радыё Свабода», позапрошлой ночью было пять смертей, а еще один житель Столбцов скончался в больнице в Слуцке.

Инфекция зацепила Столбцовский психоневрологический дом-интернат, есть подтвержденные случаи COVID-19 в ГАИ. Болезнь добралась и до Столбцовского райисполкома — госпитализирована заместитель председателя Жанна Лысая. Мы попытались взять комментарий в отделе идеологической работы, однако там нам отказались отвечать.

— Все комментарии через Минздрав или санэпидемстанцию. Я начальник своего отдела, у меня в отделе все нормально. Всего хорошего, не болейте, — отвечает начальник отдела идеологической работы Дмитрий Слесарчик.

После того, как Жанна Лысая была госпитализирована, в здании райисполкома санэпидемстанция провела дезобработку. Мы попытались связаться с главным санитарным врачом Столбцовского района Ириной Петрович, однако она тоже оказалась на больничном.

— В плане обработки исполкома — все, что нужно было, мы отработали. В исполкоме те, кто не на больничном, все работают. Ситуация в Столбцовском районе на сегодняшний день стабильная и контролируемая. Мы работаем, не сидим, — рассказывает помощник врача-эпидемиолога Дарья Макатун.

Помощь Столбцовской ЦРБ оказывают волонтеры из кампании #BYCOVID19 и ООО «Сильный ресурс». Благодаря крауд-платформе MolaMola врачам отправлены 2300 одноразовых масок, 150 респираторов “Алина-210” со степенью защиты ffp2, 20 литров дезинфектора, 40 банок дезинфицирующих средств по 0,5 литра, а также вода и еда.

Столбцы — не первый белорусский райцентр, где этой весной происходит вспышка «пневмоний». Официально связать ее с коронавирусом пока невозможно — пациенты рассказывают журналистам, что добиться, чтобы им сделали анализ на COVID-19, очень сложно.