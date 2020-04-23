Экономист: Власть довела белорусов до крайности 17 23.04.2020, 21:00

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Ненависть и озлобленность белорусов накопилась до критической отметки.

Эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич в программе Примус обратила внимание на то, как власть в этот непростой период общается с народом. В первую очередь ее удивил странный ответ пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт на вопрос о здоровье диктатора — «не дождетесь», передает «Солидарность».

— Фраза эта из классического одесского юмора, означающая, что вопрошающие дожидаются скорейшего исчезновения и ухода того, чьим здоровьем интересуются, — отмечает экономист. — Надеюсь, Эйсмонт просто не знала, о чем говорила. Это откровенный ляп пресс-секретаря, за который она должна была быть вызвана на ковер. И я думаю, была вызвана. Это ведь пресс-секретарь правителя, фактически его голос. Конечно, в каждой шутке есть доля шутки, но если ты пресс-секретарь, то страна по твоим заявлениям делает выводы.

Впрочем, и сам правитель Беларуси не сильно следит за тем, что произносит. Взять хотя бы его комментарии по поводу умерших. Не особо церемонится Александр Лукашенко и с остальными.

— Такое ощущение, что власти воюют со всеми. Когда наш президент самым невежливым образом отозвался о первом умершем от коронавируса, актере из Витебска, все должны были сделать вывод, что происходит и кто руководит нашей страной. Уже даже в глубоких деревнях люди очень негативно относятся к его заявлениям, — замечает Виктория Василевич. — Контакт между властью и народом отсутствует. А у нас получается разговор глухого с немым.

Это касается и бизнеса. Между тем Виктория Василевич раскритиковала записанное предпринимателями обращение.

— Это уже край. Это как обращение к барину, к царю. Барин к нам приедет, барин нас рассудит, — отмечает экономист. — А барин хлестнул бичом: «Равняйсь — смирно! Все разошлись по норкам!» И отправил всех на фермы.

Впрочем, то, что власти игнорируют народ, приводит лишь к абсолютному недоверию со стороны людей к информации, которая исходит от власти.

— Сейчас происходит разжигание конфликта, который может затопить и саму власть, — считает Виктория Василевич. — Потому что ненависть и озлобленность униженных положением людей, вынужденных выживать самостоятельно, накопилась до критической отметки. Если людей довести до крайности, когда у них останутся в руках только вилы и огороды, то они возьмутся за эти вилы.