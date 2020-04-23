закрыть
23 апреля 2020, четверг, 22:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Россия начнет сжигать лишнюю нефть

9
  • 23.04.2020, 21:03
  • 4,283
Россия начнет сжигать лишнюю нефть
фото: tacc

Остановив месторождения в рамках сделки ОПЕК+, можно их навсегда потерять.

Российские нефтяные компании могут начать сжигать добываемую нефть в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Соглашение по спасению «тонущего» нефтяного рынка, где «лишним» оказался каждый четвертый извлекаемый из недр баррель, требует от России с мая снизить добычу на 23%, до минимума с 2002 года.

Сделка вступает в силу через неделю, но российские нефтяники продолжают спорить, как выполнить ее условия, при этом не потеряв месторождения навсегда, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Лукойл», чья добыча в России составляет 1,65 млг баррелей в сутки, планирует закрыть ряд месторождений в Коми на одном из своих дочерних предприятий «Лукойл-Ухтанефтегаз». «Славнефть» (дочка «Роснефти» и «Газпром нефти») рассматривает закрытие ряд месторождений в Югре.

Сложившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет, часть запасов может быть потеряна, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Пострадают в основном участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири».

Консервация скважин с битуминозной, высоковязкой нефтью, а также месторождений в северных широтах с низкими температурами также чревата безвозвратной потерей этих запасов, пишет finanz.ru.

В отдельных случаях нефть «будет выгоднее добывать и сжигать», сказал Reuters представитель одной из нефтяных компаний. О том, как трудно наращивать добычу, свидетельствует опыт Советского союза.

«После его развала добыча в РФ упала почти в два раза, а восстановить её смогли только через десятилетие, - говорит нефтяник. - Спрос снизился, это правда, но это не причина прямо сейчас вешать замки на месторождения».

Соглашение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей было заключено 10 апреля. России досталась максимальная квота - 2,7 млн баррелей в сутки. Минэнерго 10 дней консультировалось с нефтяниками и в понедельник, 20 апреля, распределило квоты, сообщили ТАСС два источника в отрасли.

Сложности возникли с «Роснефтью», которая не согласилась со своей долей, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg. Минэнерго предложило сократить добычу все пропорционально - на 20% относительно февраля. Но в этом случае «Роснефть», качающая почти 5 млн баррелей в день, должна убрать с рынка больше всего нефти - около 1 млн баррелей в сутки. Компания выразила несогласие с таким подходом. «Лукойл», занимающий второе место по добыче, уменьшит производство на 293 тысячи баррелей в сутки, что составляет около 12% российской квоты.


популярное за неделю

Мнение

Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников