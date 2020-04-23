Россия начнет сжигать лишнюю нефть 9 23.04.2020, 21:03

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фото: tacc

Остановив месторождения в рамках сделки ОПЕК+, можно их навсегда потерять.

Российские нефтяные компании могут начать сжигать добываемую нефть в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Соглашение по спасению «тонущего» нефтяного рынка, где «лишним» оказался каждый четвертый извлекаемый из недр баррель, требует от России с мая снизить добычу на 23%, до минимума с 2002 года.

Сделка вступает в силу через неделю, но российские нефтяники продолжают спорить, как выполнить ее условия, при этом не потеряв месторождения навсегда, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Лукойл», чья добыча в России составляет 1,65 млг баррелей в сутки, планирует закрыть ряд месторождений в Коми на одном из своих дочерних предприятий «Лукойл-Ухтанефтегаз». «Славнефть» (дочка «Роснефти» и «Газпром нефти») рассматривает закрытие ряд месторождений в Югре.

Сложившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет, часть запасов может быть потеряна, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Пострадают в основном участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири».

Консервация скважин с битуминозной, высоковязкой нефтью, а также месторождений в северных широтах с низкими температурами также чревата безвозвратной потерей этих запасов, пишет finanz.ru.

В отдельных случаях нефть «будет выгоднее добывать и сжигать», сказал Reuters представитель одной из нефтяных компаний. О том, как трудно наращивать добычу, свидетельствует опыт Советского союза.

«После его развала добыча в РФ упала почти в два раза, а восстановить её смогли только через десятилетие, - говорит нефтяник. - Спрос снизился, это правда, но это не причина прямо сейчас вешать замки на месторождения».

Соглашение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей было заключено 10 апреля. России досталась максимальная квота - 2,7 млн баррелей в сутки. Минэнерго 10 дней консультировалось с нефтяниками и в понедельник, 20 апреля, распределило квоты, сообщили ТАСС два источника в отрасли.

Сложности возникли с «Роснефтью», которая не согласилась со своей долей, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg. Минэнерго предложило сократить добычу все пропорционально - на 20% относительно февраля. Но в этом случае «Роснефть», качающая почти 5 млн баррелей в день, должна убрать с рынка больше всего нефти - около 1 млн баррелей в сутки. Компания выразила несогласие с таким подходом. «Лукойл», занимающий второе место по добыче, уменьшит производство на 293 тысячи баррелей в сутки, что составляет около 12% российской квоты.