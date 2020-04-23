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МТЗ и «БелДжи» приостанавливают работу из-за коронавируса

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  • 23.04.2020, 21:11
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МТЗ и «БелДжи» приостанавливают работу из-за коронавируса

Ранее работу приостановили заводы «Белшины».

МТЗ уйдет в недельный отгул с 4 по 8 мая, а пропущенные рабочие дни будут перенесены на осень, следует из приказа администрации предприятия. Документ появился в телеграм-канале NEXTA, передает «Солидарность».

Решение объясняется «снижением объемов реализации продукции из-за введения строгих мер по сдерживанию вируса COVID-19 в Европе и других странах мира».

Завод «БелДжи» приостанавливает работу ряда цехов до 12 мая. На предприятии пояснили tut.by, что в связи с мерами карантина в России местные дилеры приостановили продажи.

Вторая причина — неритмичные поставки компонентов из Китая, т.к. производятся они на разных заводах. Пока еще не все предприятия оправились от последствий, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, что в конце марта председатель cовета республики Наталья Кочанова заявила, что в Беларуси не будут приостанавливать работу предприятий в связи с коронавирусом – «для таких мер нет оснований».


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